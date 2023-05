Nell’asilo comunale pozze d’acqua sul pavimento: “Quando piove si allaga”

Nel quartiere di Don Bosco ci sono famiglie a cui le piogge dell’ultimo mese stanno creando particolari grattacapi. Sono le famiglie che portano i propri figli in un nido comunale, il Pan di Zucchero. Una struttura con oltre 60 posti a disposizione, dotata di una cucina interna, di un servizio lavanderia, di una piccola ma fornita libreria. Nel complesso una struttura apprezzata che però, ultimamente, desta preoccupazione nei genitori allarmati dal fatto che, dopo ogni rovescio, i pavimenti della scuola si riempiono d’acqua.

Le prime infiltrazioni

Il fenomeno, che riguarda soprattutto alcuni locali dell’edificio, è stato ravvisato più volte nel corso delle ultime settimane. Le abbondanti precipitazioni che ci sono state lo scorso 14 aprile, hanno portato il funzionario educativo a prendere dei provvedimenti. L’abbondante infiltrazione, verificatasi in particolare negli spazi a disposizione della sezione “grandi”, cioè dei bambini che hanno 2-3 anni, ha infatti comportato anche la temporanea chiusura di una stanza e lo spostamento dei bambini in ambienti dove l’infiltrazione era meno copiosa.

Il sopralluogo a metà aprile

A seguito di quell’episodio, ripetutosi nei giorni immediatamente successivi a cause del protrarsi del maltempo, sono stati chiamati gli operai dell’ufficio tecnico municipale. Di quel sopralluogo sono stati informati anche i genitori, attraverso una comunicazione interna, ed è stato loro spiegato che sarebbero effettuati interventi di riparazione alla guaina sul tetto. Il problema però non è stato risolto.

Nuovi allagamenti

Martedì 2 maggio si è presentata la stessa situazione, documentata attraverso decine di scatti fotografici. Mostrano la presenza di pozze d’acqua sui pavimenti, d’infiltrazioni sui soffitti e sulle pareti, visibilmente bagnate. “Non sappiamo se siano stati fatti interventi di ripristino della guaina sul tetto e se di conseguenza le condizioni siano salubre per i bambini che frequentano la struttura” ha commentato Luigi Vaudo, un genitore.

La preoccupazione delle famiglie

La preoccupazione è stata rappresentata anche ai funzionari scolastici, dalle famiglie che hanno iscritto i bambini al Pan Di Zucchero. “Il problema – ha ricordato il signor Vaudo – si era già presentato a metà aprile ed a seguito di quella circostanza siamo stati informati che è stato eseguito un sopralluogo. I tecnici avrebbero dovuto intervenire sul tetto, per prevenire le infiltrazioni. Però tre giorni fa – ha sottolineato il genitore – dopo un’altra precipitazione si è presentato lo stesso problema, cosa che fa pensare che l’intervento di ripristino non sia avvenuto. Siamo preoccupati per la salubrità dei locali dove vanno i nostri bambini”.