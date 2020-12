Nel "salotto urbano" di Don Bosco l'albero di Natale é fatto all'uncinetto

Non ci sono soltanto le panchine e le fioriere nel "salotto urbano" di Don Bosco. In via Flavio Stilicone, dall’8 dicembre, è stato infatti acceso un originale albero di Natale.

Gli alberi all'uncinetto

“E’ stato realizzato dalle uncinettine del gruppo ‘solidarietà al quadrato’ - ha spiegato l'assessora alla Scuola Elena De Santis - ed è stato installato dalle maestranze degli Studios. Arriva alla fine di un lungo percorso che, in ordine cronologico, ha portato alla sistemazione di altri alberelli in tutto il territorio”.

Un progetto condiviso

Il progetto, curato dalla cosiddetta “Comunità educante”, un network municipale che vede collaborare associazioni, comitati, gruppi informali e semplici cittadini con il Municipio VII, è partito il 20 novembre da via Eurialo. E seguendo un percorso che si è sviluppato passando per le Mura Latine, Piazza Re di Roma, gli Studios, e Cinecittà Est, solo per citarne alcune tappe, è approdato a Don Bosco.

L'albero nel salotto urbano

In quello che era un parcheggio, ora riqualificato e trasformato in una vivace isola pedonale, è stato acceso un albero di oltre sei metri. “E’ un albero ecologico, fatto a mano da un gruppo di encomiabili cittadine” ha spiegato la presidente Lozzi. Per comporlo sono state cucite tra loro quattromila mattonelle realizzate all’uncinetto. Un lavoro titanico.

L'augurio

“Speriamo che questi alberi possano rendere il Natale più sereno di quello che stiamo vivendo” ha dichiarato Lozzi a margine dell’accensione avvenuta sotto una pioggia battente che, comunque, non ha scoraggiato la partecipazione. Rigorosamente con la mascherina.