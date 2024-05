Colli Albani, il municipio mette a bando il negozio confiscato alla criminalità

C’è un immobile al civico 25 di via Rocca Priora del quale è possibile scrivere una nuova storia. Quel bene, due vani nel quartiere di Colli Albani, è stato confiscato in via definitiva alla criminalità.

Il negozio di via Rocca Priora non è l’unico, nel popoloso municipio VII, a sperimentare le possibilità offerte dal decreto legislativo 159/2011. La norma prevede che i beni definitivamente confiscati possano essere trasferiti per finalità sociali, istituzionali o economiche. La condizione posta è che i proventi siano poi reimpiegati, prioritariamente per finalità sociali, dal comune.

La nuova vita dei locali confiscati nel municipio

La storia dell’immobile di Colli Albani è stata già sperimentata per altri immobili presenti nel territorio. È il caso dell’appartamento di viale Ciammarra, a Cinecittà Est, o di via Ruggero Jacobbi, un locale commerciale situato nel quartiere di Tor di Mezzavia, a pochi passi da Ikea. Sono stati destinati a progetti di inclusione sociale.

Anche “la casa di Ornella”, l’attivista trans venuta a mancare nel 2008 ed a cui è dedicato un progetto nel municipio VII, era un locale confiscato alla criminalità. È diventata “una casa di semiautonomia per persone transgender, non binarie e intersessuali”. Ha avuto la possibilità, quello spazio, di riscattarsi del proprio passato, per accogliere un progetto d’inclusione sociale.

Il locale di via Rocca Priora

Con le dovute proporzioni, dettate dalle dimensioni del locale, anche lo spazio di via Rocca Priora può costruirsi una nuova identità. Con questo fine il municipio VII, lo scorso 10 aprile, gli ha dedicato un avviso pubblico. Serve a cercare operatori economici interessati a rilevarlo. Gli interessati potrannno èresetare la relativa domanda entro lunedì 20 maggio. Ancore tre settimane di tempo, quindi, per elaborare un progetto di “riscatto” che contempli, però, anche l’onere della ristrutturazione dei due vani, uno dei quali seminterrati, che facevano parte del vecchio negozio.