I vandali dello skate park di Cinecittà, olio motore sulle piste e tombini cementati

Olio motore sulle piste e tombini cementati così da non far defluire le acque piovane. Questa mattina gli appassionati della tavola sulle ruote che frequentano lo skate park di Cinecittà, hanno trovato la struttura devastata dopo un grave atto vandalico.

La polizia locale e il comune di Roma hanno apposto i sigilli allo skate park, chiudendolo. L'assessore allo sport e vice presidente del VII municipio Marcello Morlacchi e qualche incaricato dal dipartimento ambiente del Campidoglio, nella mattinata di martedì 19 aprile hanno fatto un sopralluogo e rilevato la presenza di oli esausti su diverse rampe così come dei tombini ostruiti tutti con del cemento.

La struttura, da quando è stata inaugurata, è diventata un punto di riferimento per moltissimi ragazzi e bambini. Sul caso, in attesa di quantificare il danno, è intervenuto anche il presidente del municipio, Francesco Laddaga: "A Roma gli skate park si contano sulle dita di una mano per questo, volendo lavorare sul mondo dei giovani e sui loro luoghi di studio, aggregazione e svago, l'abbiamo considerata da subito una risorsa strategica per il territorio, avviando l'iter con il dipartimento ambiente per garantirne la necessaria manutenzione straordinaria e perfezionare l'iter di presa in carico da parte del Municipio, per poterci adoperare con più efficacia per la sua cura e valorizzazione". A Cinecittà già sono iniziate le operazioni di ripristino. Il quartiere presto riavrà il suo skate park.