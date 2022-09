Vandali in azione anche a Cinecittà: imbrattata la sede della CISL

“Sindacati traditori dei diritti” e “la civiltà include, non discrimina”. Con queste ed altre scritte anche la sede della Cisl di viale Ciamarra, a Cinecittà Est, è stata presa di mira dai vandali

L'attacco alle sedi sindacali del municipio VI

Al pari dei locali Cisl di Torre Maura e di quelli della Cgil a Tor Bella Monaca, anche nel caso del VII municipio i vandali si sono siglati con una “doppia V” che spesso ricorre tra quanti provano, con la vernice rossa sui muri, a denunciare la cosiddetta “dittatura sanitaria”. Riferimenti diretti ai vaccini nel caso di Cinecittà non se ne vedono, mentre è tornato il riferimento al “nazismo”.

La condanna

“Come VII Municipio condanniamo fermamente quanto accaduto questa notte presso la sede della CISL di Viale Antonio Ciamarra – ha commentato il minisindaco Francesco Laddaga, presidente del Municipio Roma VII. Il sindacato in questo Paese è simbolo della resistenza, del lavoro, della giustizia sociale e non saranno certamente degli atti di vandalismo a metterne in discussione la legittimità. Dal Municipio piena solidarietà a tutti gli iscritti della CISL”.

I precedenti

I vandali armati di vernice rossa hanno quindi allargato il perimetro delle proprie incursioni anche al municipio VII. Ma anche prima delle scritte sulle sedi Cgil e Cisl di Tor Bella Monaca e Torre Maura, si erano palesati in quadranti anche molto distanti tra loro. Fuori le mura dello Spallanzani, a Monteverde, lo scorso giugno ed a fine maggio in via Giordano Bruno, sui muri del liceo Tacito. A dimostrazione del fatto che non si fermano davanti a nulla: scuole, ospedali, sedi sindacali. Tutte rigorosamente imbrattate e siglate con “la doppia V”.