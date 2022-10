Al Parco degli Acquedotti il Memorial Stefano Cucchi

Sabato 22 ottobre 2022 si correrà la Staffetta dei Diritti una corsa in memoria di Stefano Cucchi, morto tredici anni fa. Il memorial giunto alla sua ottava edizione giunge nella settimana della scomparsa di Rita Calore, sua madre che affianco alla famiglia ha lottato per la giustizia e verità per Stefano.

La corsa partirà alle ore 14:00 di sabato 22 ottobre dalla targa al Parco degli Acquedotti (Via Lemonia, angolo Viale Appio Claudio) con arrivo alle ore 17.30 in Piazza Montecitorio. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio gratuito della Regione Lazio. Il percorso della staffetta toccherà i luoghi simbolo della storia di Stefano e della battaglia per i diritti umani, civili e sociali. Ogni tappa sarà dedicata a celebrare la difesa di un diritto fondamentale e sarà presidiata dalle associazioni e realtà del territorio quotidianamente impegnate sul tema. Queste le tappe: Murale di Largo dei Quintili, Via dell'Acqua Bullicante - Scuola Pisacane, Via Prenestina - Parco delle Energie, Isola Pedonale Pigneto - Libreria Tuba, Via Statilia - Spin Time Labs, Giardini di Piazza Vittorio, Via Buonarroti - Sede CGIL Roma e Lazio, Piazza dell’Esquulino - Ministero Interno, Gay Street - Coming Out, Isola Tiberina - Ospedale Fatebenefratelli.

Al termine della corsa alle 17:30 a piazza Montecitorio si terrà un’assemblea pubblica cui interverranno le associazioni e le realtà sociali che in questi anni hanno sostenuto la battaglia di Ilaria e Fabio.

Questa la nota del Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi :"Il tempo della verità è arrivato e ha consegnato alla storia e alla giustizia i colpevoli. La morte di Stefano, il suo sacrificio sono diventati una bandiera, ma la sofferenza ha scavato ferite indelebili, nello spirito e nel corpo della sua famiglia. La conservazione della memoria del dolore è stata la nostra stella polare. La bussola di un percorso che può avere senso se potrà essere messo al servizio di tutti. Degli ultimi in primis. In questi anni, infatti, la richiesta per la verità e la giustizia è diventata un cammino aperto alla necessità di costruire una società migliore, capace di rispettare e riconoscere i diritti di tutti e di tutte. La vittoria di questa comunità è solo un punto di partenza per altre sfide, all’altezza delle sofferenze sociali e della crisi globale che stiamo vivendo. Abbiamo ancora tanta strada davanti, dobbiamo continuare a marciare insieme a Ilaria Cucchi e a suo padre, nel nome di Stefano e della mamma Rita e con Fabio Anselmo.

Di seguito l'elenco delle associazioni e delle realtà del territorio che hanno aderito alla corsa: Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi; Associazione Stefano Cucchi Onlus; A Buon Diritto; Acad; All Tribes Sound System; Amnesty International Italia; Angelo Mai; Antigone Lazio; ÀP - Accademia Popolare Antimafia; Articolo21; Asinitas - Centri interculturali con i migranti; Associazione Culturale Comunitaria; Aurelio in Comune; Baobab Experience; Casetta Rossa Spa; Celio Azzurro; Cemea del mezzogiorno; Centro giovani e scuola d'arte MaTeMù; Cgil FP Roma e Lazio; Cgil Roma e Lazio; CIES Onlus; Cinecittà Bene Comune; Circolo Mario Mieli; Cittadinanzattiva; Comitato di quartiere Villa Certosa; Comune-info; Cooperativa Diversamente; Cooperativa Sociale Folias; Coro di donne Le COEUR; Coro Romolo Balzani; CSOA La Strada; CSOA Spartaco; DaSud; Emergency Gruppo Roma Appia; Famiglie Arcobaleno APS; Fanfaroma - Associazione culturale Controchiave; Fiom Nazionale; Fiom Roma-Lazio; Hollywood tutto sul cinema; La corsa di Miguel; La Fattorietta; Libera Roma Presidio "Rita Atria" VII Municipio; Liberi Nantes; Libreria Tuba; Lokomotiv Prenestino; LOtto con tutte; Lucha y Siesta; Mediterranea; Nonna Roma; Open Arms; PID Onlus; Pisacane 0-99; Progetto Diritti; QuadraCoro APS; Quadraro Gym; Rete NO Bavaglio;Runners for Emergency; Runner Trainer Roma; Sanciari Sanghetayan- Scuola di canto e danza bengalese; Spin Time; Terra! Onlus; Titubanda Smart; UISP Roma; Via Libera; Villetta Social Lab