Sangiuliano a Cinecittà, il ministro visita i cantieri: "Siamo addirittura in anticipo sulle scadenze"

Dallo studio 7, il cui recupero si è concluso, al cantiere dei nuovi studi. Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, nella mattinata del 30 gennaio, si è recato agli studios di Cinecittà per verificare il livello di avanzamento dei lavori finanziato con i fondi del PNRR.

Bilancio in attivo e appeal internazionale

“Cinecittà è un’assoluta eccellenza nel panorama europeo e globale” ha commentato il ministro che ha trascorso la mattinata negli studi in compagnia del sottosegretario Lucia Borgonzoni, dell’amministratore delegato di Cinecittà spa Nicola Maccanico, dal presidente Chiara Sbarigia e del Cda dell’azienda. “I numeri generali della struttura parlano di un successo che continua a crescere nel tempo, sia come occupazione di tutti i teatri di posa, +75% negli ultimi 2 anni, sia nelle richieste e nelle prenotazioni da parte di produzioni straniere, sia nel bilancio, dal 2022 tornato in attivo” ha dichiarato Sangiuliano a margine del sopralluogo.

Il successo degli studios è efficacemente sintetizzato da un numero: 50. Tante, infatti, sono le produzioni nazionali e internazionali dal settembre 2021 sono atterrate negli studi di via Tuscolana. Un risultato che è stato ottenuto, ha spiegato il ministro “grazie all’affidabilità, alle alte professionalità, a una location invidiabile, e a un aggiornamento tecnologico promosso con il nuovo Piano industriale. Insieme a Cinecittà tutta l’industria cinematografica italiana sta tornando da protagonista in un momento di forte crescita del comparto dell’audiovisivo”.

In anticipo sulla tabella di marcia

A supporto dello sviluppo della città del cinema, intervengono anche i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con le risorse del PNRR Cinecittà potrà contare su nuovi teatri, arrivando così ad averne 25 attivi. L’investimento consentirà inoltre di aumentare di oltre il 60% la capacità produttiva. Il ministero ha fatto sapere che sono state rispettate le procedure e le tempistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dunque si è perfettamente in linea con il cronoprogramma previsto dagli investimenti del PNRR. I contratti con le società assegnatarie sono stati firmati tutti entro il giugno 2023, nei tempi previsti.

“Sono venuto a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal PNRR e siamo addirittura in anticipo sulla tabella di marcia” ha commentato Sangiuliano a margine dell’appuntamento. Il ministro ha inoltre promesso che il MIC “continuerà a stare accanto a Cinecittà e non farà mancare le risorse in questo momento importante per tutto il mondo del cinema italiano”.

A cosa servono i fondi del PNRR

Come si arriva ad incrementare del 60% la capacità produttiva degli studios? Vi si riesce attraverso la costruzione di 5 nuovi teatri di posa ed anche grazie alla ristrutturazione di 4 teatri esistenti. Sempre con i fondi europei del Piano, infine, si procederà alla razionalizzazione del backlot, l’area destinata ai grandi set esterni degli Studi. Sono previsti, inoltre, la ristrutturazione e l’efficientamento di tutti i teatri, il potenziamento digitale degli interi stabilimenti, l’ampliamento dei servizi a supporto delle produzioni e un programma di sostenibilità ambientale dal nome ‘Cinecittà REgeneration’, che ha l’obiettivo di ridurre progressivamente l’impatto ambientale e raggiungere le zero emissioni nette