C’era una volta “il pratone”: per i cittadini deve diventare un parco, per gli zozzoni è una discarica

Il sogno di trasformare il pratone di Torre Spaccata in un parco deve fare i conti con una nuova insidia. Non sono bastate le fiamme che lo hanno colpito, nel mese di luglio, durante l’incendio che si è sviluppato a Centocelle.

Il pratone usato come discarica

Il polmone verde che molti residenti vorrebbero fosse destinato al pubblico, deve fare i conti anche con i cosiddetti “zozzoni”. “C’era da aspettarselo” ha commentato Pietro Capanna, del comitato di quartiere di Torre Spaccata, postando le immagini dello scempio. E’ stato “divelto il cancello su via Micheli/via Fancelli” ha spiegato il cittadino, e “qualcuno ha pensato di fare pulizia scaricando rifiuti “molto particolari” all’interno del Pratone”.

I rifiuti nell'area verde

L’area presa di mira dagli scaricatori è quella che si trova a poca distanza da via dei Romanisti. Come il resto del pratone è recintata ma non per questo meno vulnerabile. Divelto il vecchio cancello, persone senza troppi scrupoli e sicuramente senza rispetto né per la proprietà né tantomeno per i cittadini che cercano di salvaguardare quello spazio, vi si sono introdotti, scaricandovi quintali di materiale. Serbatoi, seggiolini, taniche ed in generale una gran quantità di pezzi, ormai inutilizzabili, impiegati per assemblare qualche automobile.

La delusione dei cittadini

“Siamo attoniti per il fatto che il Pratone, invece di essere valorizzato per il patrimonio che rappresenta, sia alla mercè di tutti i malintenzionati” ha commentato Stefano Becchetti, del comitato che ha promosso la raccolta firme per realizzare, nell’area, un parco archeologico e naturalistico. “Questo è solo un episodio, c’è poi il discorso della buca, che anche quest’anno è stata riempita di nuovo rifiuti da un furgone bianco che ogni sera passava e scaricava – ha aggiunto il cittadino – si tratta di rifiuti che sono poi bruciati in parte durante l’incendio, anche nei giorni successivi, e in parte sono ancora là”.

Contro il cemento e contro i rifiuti

Sul futuro di Torre Spaccata, più di 2600 persone hanno chiesto al Campidoglio di rivedere i propri piani urbanistici. Il PRG infatti destina una parte consistente dell'area ad una trasformazione urbanistica, rispetto alla condizione attuale “per garantire funzioni di livello urbano, riconnettendo i quartieri di Torre Spaccata e Don Bosco/Cinecitta per dotarli di quei servizi e funzioni che ancora oggi mancano, scuole, centri civici, luoghi di aggregazione” ha ricordato l'assessore capitolino all'urbanistica Maurizio Veloccia. I cittadini che hanno sottoscritto la petizione, propongono invece al comune di approvare una variante, per destinare l'area a parco. Ma la battaglia per salvaguardare il polmone verde, in cui Cinecittà Studios vorrebbe realizzare dei nuovi capannoni, non è solo contro il cemento. In questa fase, inevitabilmente, appare soprattutto contro i rifiuti.