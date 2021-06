Al via i lavori per eliminare le radici affioranti: “Sistemiamo anche i parcheggi”

Via le transenne da via Raimondo Scintu e via Caio Publicio. Sono infatti partiti i cantieri destinati a migliorare le condizioni della loro percorrenza.

Le due strade che perimetrano gli Studios di Cinecittà, oltre ad essere utilizzate dai residenti, vengono impiegate dagli automobilisti diretti o provenienti dalla via Tuscolana. Automobilisti che, da qualche settimana, devono fare i conti con le transenne sistemate lungo lo square alberato. Una presenza che si somma a quella della ciclabile che, il Municipio VII, ha realizzato lungo la strada.

La rimozione delle transenne

Sulle due strade la carreggiata è stata ridotta per la presenza delle radici affioranti dei pini. “Erano diventate pericolose e quindi si è optato per questa soluzione sapendo però che, il passo successivo, sarebbe stato quello della loro sistemazione. Vogliamo evitare la prolungata convivenza ed i relativi disagi che gli automobilisti stanno vivendo su via dei Romanisti” ha spiegato l’assessore municipale ai lavori pubblici Salvatore Vivace. I cantieri avviati nella notte del 24 giugno dimostrano che l’intenzione è stata rispettata.

Cosa prevede l'intervento

Il cantiere prevede la fresatura delle radici ed il rifacimento dell’asfalto. “Interveniamo sul tappetino, sul binder ed anceh sullo strato sottostante, perché anche dove non ci sono le radici la strada presenta delle ormaiature che potrebbero successivamente trasformarsi in delle pericolose buche” ha chiarito Vivace. La sistemazione della carreggiata, quindi, avverrà per tutta la sua ampiezza.

La sistemazione dei parcheggi

L’intervento non chiama in causa soltanto il manto asfalto. “Con l’occasione provvederemo a disciplinare anche la sosta. Oggi, infatti, le auto posteggiano lungo via Raimondo Scintu e via Caio Pubblico da via Vignali a viale Palmiro Togliatti senza che però sia loro consentito il parcheggio sul lato sinistro. E pertanto vanno incontro alle sanzioni amministrative dei vigili. Noi invece puntiamo a regolarizzare la loro sosta, creando anche qualche parcheggio in più” ha promesso l’assessore municipale ai lavori pubblici.

A rischio rimozione

Sulle due strade i cantieri dovrebbero durare pochi giorni, hanno fatto sapere dal Municipio VII. Durante questo periodo, proprio per consentire i lavori, sarà importante fare a attenzione a dove si lascia l’auto. Le strade, per questo, sono già state riempite dei relativi avvisi. Si rischia la rimozione.