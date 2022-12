Quadraro, la protesta silenziosa per l'incrocio pericoloso

I lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio via Selinunte-via del Quadraro sono previsti nel bilancio municipale dell'anno prossimo e l'assemblea capitolina, quando ha approvato il piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), li ha inseriti nel testo. Per non far abbassare l'attenzione, però, alcune associazioni del quartiere hanno inscenato una protesta simbolica, attraversando ripetutamente e rallentando il traffico.

L'iniziativa è stata promossa dalla rete territoriale Cinecittà Bene Comune, insieme al Progetto Civico e ad un gruppo di genitori e abitanti della zona Quadraro/Tor Fiscale. "Un momento di protesta simbolica - fanno sapere - attraversando ripetutamente in gruppo l'incrocio tra via Selinunte e via del Quadraro, rallentando così la viabilità. Un momento in cui il quartiere insieme alla rete territoriale ha denunciato la pericolosità di questo incrocio chiedendo una risoluzione immediata".

A portare il loro sostegno all'iniziativa il consigliere comunale Alessandro Luparelli e la consigliera del municipio VII Emanuela Ammerata di Sinistra Civica Ecologista.