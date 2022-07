Pratone di Torre Spaccata: il progetto del parco archeologico approda in Campidoglio

C’è un’area verde che si estende per oltre 60 ettari tra i popolosi quartieri di Torre Spaccata, Don Bosco e Cinecittà Lamaro che è attualmente inutilizzata. Il piano regolatore prevede che due terzi di quella superficie non siano edificabili. La restante parte risulta contesa. Perché a dispetto delle previsioni urbanistiche, ci sono molti cittadini che vorrebbero fosse protagonista d’un destino diverso. E’ lì che infatti chiedono sia realizzato un parco archeologico e naturalistico.

Il progetto dei cittadini

Ci sono più di 2700 romani che, accreditandosi sul sito di Roma Capitale con il proprio SPID, hanno sostenuto la richiesta di fare del “Pratone di Torre Spaccata” un parco archeologico e naturalistico. I promotori dell’iniziativa hanno illustrato la relativa proposta alle commissioni ambiente ed urbanistica, riunitesi insieme per ascoltare la richiesta. Nell’area verde, ha spiegato l’archeologo Mattia D’Amico durante la commissione, sono stati rinvenuti insediamenti neolitici, quattro ville romane di età repubblicana ed imperiale ed il sito di una capanna medioevale. “E’ uno spazio – ha sottolineato l’archeologo – che è in grado di raccontare la storia di un territorio dal IV millennio avanti Cristo fino ai nostri giorni” avendo subito “pochissime modificazioni”.

Un parco archeologico e naturalistico

La proposta pertanto è quella di “istituire un parco archeologico, vincolando integralmente l’area del Pratone con quella di Centocelle” ed arrivando ad includere anche il parco di villa Flaviana, a Cinecittà Est. Nell’insieme diverrebbe “il secondo parco archeologico per estensione, dopo quello dell’Appia Antica. Un parco interessante anche sul piano naturalistico visto che ospita decine di specie animali e oltre un centinaio di specie vegetali. Per realizzare l’obiettivo del comitato, però, occorre approvare una variante al piano regolatore. Non solo. Su una parte dell’area, che è tutta di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, ha messo gli occhi Cinecittà Studios, interessata ad estendere a Torre Spaccata la propria attività.

“Il nostro progetto – ha spiegato l’archeologo D’Amico, tra i promotori della petizione – risponde alle esigenze di un territorio che è povero di spazi verdi. Ed al tempo stesso, nell’ottica di un patrimonio archeologico musealizzato, finirebbe per fornire anche servizi culturali e, potenzialmente, anche sbocchi lavorativi”. L’occupazione però verrebbe garantita anche dall’altro progetto che vede Cinecittà Studios protagonista.

La ricerca di una convergenza

“Io penso che le decisioni ed i progetti debbano essere condotti con assoluta trasparenza, nel rispetto delle tutele archeologiche e paesaggistiche – ha commentato Tommaso Amodeo, il presidente della commissione urbanistica – Si deve promuovere un percorso partecipato con la cittadinanza per trovare soluzioni che portino sia al rilancio del complesso cinematografico, sia un ritorno per il territorio. In altri termini dobbiamo cercare di conciliare due esigenze, quella di restituire un parco al territorio e quella di valorizzare un polo culturale, Cinecittà Studios, che appartiene a tutta la capitale e che è capace di rivitalizzare l’economia cittadina. Ci tengo a sottolineare, però, che il progetto io non l’ho ancora visto”.

In attesa di conoscere nel dettaglio le intenzioni di Cinecittà, chi vuole realizzare un parco continua a chiedere all’assemblea capitolina di votare una variante urbanistica. Perché è una condizione necessaria per la costituzione di quello che diverrebbe il secondo parco archeologico della capitale.

Il confronto con i cittadini

“La commissione è stata molto interessante, e quando i cittadini si mobilitano è sempre positivo mettere loro a disposizione sedi formali di confronto – ha premesso Giammarco Palmieri, presidente della commissione ambiente - L'auspicio e l'impegno è che si possano trovare le soluzioni migliori per garantire la valorizzazione dello spazio pubblico per farne un volano di sostenibilità, sviluppo, socialità e lavoro, sapendo che parliamo di un'area sulla quale esiste già da molti anni una pianificazione urbanistica inserita nel piano regolatore”.