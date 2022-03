Trasformare i 60 ettari del “pratone di Torre Spaccata” in un parco

Modificare il Piano regolatore per trasformare un’area destinata al cemento in un parco fruibile dai cittadini. E’ questa la richiesta che, attraverso una petizione, gli abitanti del popoloso quadrante compreso tra Torre Spaccata e Cinecittà, stanno rivolgendo al Campidoglio.

Dove si trova il pratone

L’area verde, nota come “il pratone”, si estende per circa 60 ettari tra viale Bruno Pelizzi e via Roberto Fancelli all’interno del VII municipio. In linea d’area si sviluppa in continuità con il parco di Centocelle, da cui è separato da viale Palmiro Togliatti. E’ uno spazio enorme, ma recintato perché di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti. I residenti di Don Bosco, Cinecittà est e Torre Spaccata, vale a dire di uno dei quadranti più popolosi ed al tempo stesso carenti di verde, nutrono importanti aspettative per uno spazio che ha valore sul piano archeologico, paesaggistico ed ambientale.

La ricchezza archeologica e naturalistica

Nell’area sono presenti 4 ville rurali romane, con funzioni produttive, che sono state individuate nel corso degli scavi che hanno interessato l’area tra il 1997 ed il 2006. Al termine della campagna archeologica i resti di questi edifici sono stati interrati ed oggi, quindi, non risultano visibili. Sul piano ambientale “il pratone” è ricco di biodiversità. Oltre alle volpi sono infatti stati fotografati anche sparvieri, poiane, gheppi e fagiani.

Un simbolo del quartiere

Il 'pratone' è pertanto riconosciuto dalla cittadinanza come simbolo del quartiere di Torre Spaccata, le cui naturali vocazioni archeologica ed ambientale sono le leve su cui incentrare un progetto di valorizzazione che consentirebbe di farne il Parco dell'evoluzione della campagna romana” si legge nel testo della petizione. “Il progetto consentirebbe di fruire di un'area archeologica vastissima che si muove sulle consolari Casilina, Prenestina e Tuscolana, seconda potenzialmente solo al Parco dell'Appia Antica”.

La raccolta firme

La raccolta firme è stata curata dal comitato “Pratone” di Torre Spaccata. “Abbiamo scelto questo strumento perché consente di raccogliere delle sottoscrizioni dopo un’autenticazione con SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi – ha spiegato Stefano Becchetti, del comitato promotore – dopo 60 giorni dalla pubblicazione la Giunta Gualtieri dovrebbe esprimersi sulla richiesta di variante urbanistica. Sappiamo che c’è l’ipotesi di destinare una parte dell’area all’Istituto Luce, ma noi cittadini crediamo che sia prioritario trasformare tutto il pratone in un grande parco”.

La sponda del municipio

Della questione si è anche interessato l’ente di prossimità, che ha già incontrato il comitato. “L’interesse del Municipio è sicuramente quello di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del ‘pratone’, ma anche per questo vogliamo capire meglio cosa preveda il piano del MIBAC e di Cinecittà, per cui abbiamo chiesto l’apertura di un tavolo interistituzionale che coinvolga tutti gli attori interessati – ha spiegato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga – Quel che è certo è che quell’area non può rimanere in quello stato di abbandono e degrado”.