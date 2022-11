Trasformare il “pratone” in un parco: per convincere il Campidoglio serve una delibera popolare

Non sono bastate le 2650 firme raccolte con una petizione sul sito di Roma Capitale per convincere il Campidoglio a trasformare il pratone di Torre Spaccata in un parco archeologico e naturalistico. Per questo, i cittadini che vogliono raggiungere questo obiettivo, hanno deciso di puntare su una delibera d’inziativa popolare.

Il futuro urbanistico dell'area

L’area in questione si trova tra viale Bruno Pelizzi e via Roberto Fancelli. Sono sessanta ettari separati dal parco di Centocelle soltanto da viale Palmiro Togliatti. L’unificazione dei due polmoni verdi, però, non è contemplata dal Piano regolatore. Una parte è infatti soggetta a vincolo di inedificabilità, ma circa un terzo della superficie, come ha avuto modo di spiegare l’assessore capitolino all’urbanistica, è destinata ad una trasformazione che interessa in particolare gli Studios di Cinecittà che, grazie ad un accordo con Cassa Depositi e Prestiti sopraggiunto alla fine del 2021, ha intenzione di realizzarvi dei teatri di posa. I cittadini che sono contrari a quest’operazione, stanno chiedendo una variante urbanistica.

La ricchezza archeologica e naturalistica

Oggi l’area è recintata, perché appunto di Cassa Depositi e Prestiti, ma viene ugualmente frequentata dai cittadini del quadrante che diversamente, per raggiungere altri spazi verdi, sono obbligati a prendere l’auto. Da qui la richiesta di metterla a disposizione del territorio sfruttandone le sue peculiarità: la ricchezza naturalistica e le presenze archeologiche. Tra il il 1997 ed il 2006, una serie di scavi esplorativi, hanno infatti portato alla luce 4 importanti ville rurali romane, con funzioni residenziali e produttive: la villa di via Lizzani, la villa di via Sommariva, la villa A204 e la villa del Casale di Torre Spaccata. Sul piano naturalistico è invece lungo l’elenco delle specie che vi sono state censite. Il sito viene attraversato da numerosi uccelli durante la fase migratoria e tra queste, come ha avuto modo di ricordare Raniero Maggini, il presidente del WWF di Roma e provincia, “la cappellaccia, un uccello tipico di questi ambienti, che è però impossibile trovare in zone colpite dall'inquinamento e dal consumo di suolo e che invece qui trovano rifugio”.

L'esito della prima raccolta firme

Nel corso dell’ultimo anno i cittadini hanno firmato una petizione online, sul sito del comune, che ha consentito al comitato per il parco di Torre Spaccata le ragioni a favore della propria richiesta, in un’apposita commissione. “Quell’appuntamento – ha ricordato Stefano Becchetti, del comitato – si è concluso con un impegno del comune a verificare gli effetti della rinuncia delle cubature previste a Torre Spaccata. Ma noi non vogliamo che le cubature siano spostate da un quadrante all’altro. Semplicemente chiediamo una variante urbanistica” che possa cancellarle. Una richiesta che ora verrà veicolata attraverso un altro mezzo: una delibera d’iniziativa popolare.

L'obiettivo della delibera d'iniziativa popolare

“Per presentare una delibera dobbiamo raccogliere 5mila firme. E questo ci consente di sensibilizzare ulteriormente il territorio, affinché supporti la nostra proposta di creare un parco naturalistico archeologico che sia in continuità con quello di Centocelle” ha spiegato Becchetti. Al tempo stesso vincola il comune a portare la proposta in Aula Giulio Cesare. Una volta verificata la validità delle firme, le commissioni competenti possono affrontare la questione e presentare delle osservazioni. Poi, entro sei mesi, la delibera deva andare in Assemblea Capitolina, che deve decidere se approvarla o meno, perché non è emendabile. Sarà quello il banco di prova finale di un percorso che da tempo impegna i cittadini e che continuerà ad impegnarli nei prossimi mesi visto che, il lancio della nuova raccolta firme, è già stato messo in calendario: partirà lunedì 14 novembre. E proseguirà fino al raggiungimento di 5mila sottoscrizioni.