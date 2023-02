Torre Spaccata, ultimi giorni per sostenere la trasformazione del “Pratone” in un parco

Trasformare il “pratone” Torre Spaccata in un parco d’interesse archeologico e naturalistico. E’ questa la richiesta che arriva da comitati e semplici cittadini che abitano nel quadrante sud est della Capitale. E’ lì, sul confine tra i municipi VII e V, che si trova l’area di 58 ettari che si vuole valorizzare.

Il parco naturalistico ed archeologico

L’obiettivo di quanti chiedono la realizzazione del parco che s’incunea tra viale Bruno Pelizzi e via Roberto Fancelli, è di creare una sorta di corridoio verde, in continuità con il vicino parco di Centocelle, da cui resterebbe separato soltanto da viale Palmiro Togliatti. Il piano regolatore, però, non prevede quest’operazione e serve quindi una variante urbanistica. Per ottenerla, i cittadini hanno prima lanciato una petizione sul sito di Roma Capitale ma, nonostante le oltre 2600 firme raccolte, non ha sortito gli effetti sperati. Ora hanno deciso di rilanciare con una delibera d'iniziativa popolare.

Perchè la delibera

“Abbiamo deciso di presentare una delibera d'iniziativa popolare, in cui chiediamo una variante del PRG che destini il Pratone a verde pubblico perché vogliamo mandare un messaggio chiaro: stop consumo di suolo a Roma, a partire dal Pratone” ha spiegato Stefano Becchetti, del comitato - Con questo strumento di partecipazione popolare, riusciamo a raggiungere più persone e quindi a sensibilizzare la comunità locale sull'importanza di salvaguardare e valorizzare il Pratone, facendone un parco. Ora siamo arrivati alla fine di questo percorso e abbiamo cominciato a consegnare le firme: l’obiettivo minimo delle 5 mila lo abbiamo raggiunto, ma vogliamo raccoglierne più che possiamo per rafforzare il messaggio. Abbiamo quindi organizzato un concerto con l’idea di creare un momento di divertimento e di mobilitazione”

Il concerto a sostegno del parco

Al concerto, che si svolgerà in modalità acustica il 10 febbraio alle ore 21 hanno già comunicato la propria adesione artisti come Giovanni Truppi, Giancane, Ciporkestra, Giava & The Combination e la Banda Cecafumo. Si svolgerà all’interno del Centro d’Inizitiva Popolare (CIP Alessandrino) di via delle ciliegie 42. Per ragioni di spazio, i posti sono limitati. A chi vuole prendervi parte, quindi, viene chiesto di scaricare il modulo della raccolta firme e di consegnarlo entro l’8 febbraio, con almeno 20 sottoscrizioni, al banchetto allestito all’interno del centro sociale Corto Circuito di via Serafini.

I teatri di posa nel Pratone

Cosa rischia il "Pratone?" Se non dovesse passare la richiesta della variante urbanistica, da piano regolatore quello spazio è destinato, per circa un terzo (20 ettari) ad una trasformazione che interessa gli Studios di Cinecittà. Grazie ad un accordo con Cassa Depositi e Prestiti sopraggiunto alla fine del 2021, l’azienda ha infatti manifestato l’ intenzione di realizzare nello spazio verde dei teatri di posa. Un’opzione che non trova d’accordo quanti, nel corso dell’ultimo anno, si stanno mobilitando per la creazione di un parco naturalistico ed archeologico.

“Indipendentemente dal destino della delibera in assemblea capitolina – ha sottolineato Becchetti, del comitato Pratone di Torre Spaccata – spero sia chiaro all’amministrazione e alla politica tutta che a fronte dell’eventualità di mettere nuovo cemento sull’area, migliaia di persone chiedono di non farlo”.