Si apre una voragine su via Tuscolana, strada chiusa. Traffico in tilt

L’interdizione nel tratto compreso tra via Orazio Pulvillo e via Statilio Ottato

Disagi in via Tuscolana. Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 ottobre, si è aperta una voragine nel tratto della consolare compreso tra via Orazio Pulvillo e via Statilio Ottato, in zona Subaugusta. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale di Roma Capitale.

L’asfalto ha ceduto sulla carreggiata in direzione Roma Centro, nelle prime ore del pomeriggio di sabato, intorno alle 16.00. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, hanno disposto la chiusura della strada a causa del rischio crollo. Al centro strada è al momento presente un buco non particolarmente largo, ma, dalle informazioni raccolte, parecchio profondo.

Sul posto anche gli agenti del settimo tuscolano e del gruppo Pronto Intervento Traffico. I caschi bianchi hanno provveduto a delimitare la zona interessata dal cedimento dell’asfalto e interdire il traffico. Oltre i disagi legati alla viabilità, si teme il coinvolgimento delle auto parcheggiate e dei cassonetti posizionati lungo la strada in caso questa dovesse sprofondare. Per questo ne è stata disposta la rimozione e lo spostamento.

Numerosi i disagi per gli automobilisti provenienti dai castelli costretti a vie alternative per bypassare il blocco all’altezza della vie Pulvillo e Ottato.