Cinecittà, il Comune vuole riaprire il parcheggio multipiano: approvato il progetto

Il parcheggio multipiano El Alamein, è la promessa, verrà ripristinato. Con i suoi 139 posti auto, e 28 per le moto, potrebbe cambiare la viabilità di Cinecittà. Da anni è in stato di abbandono ma la giunta capitolina ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economico per avviare interventi di manutenzione straordinaria. "Si tratta di un'infrastruttura preziosa come parcheggio di scambio e per i cittadini di tutta la zona" annuncia Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità. L'infrastruttura, completata nel 1989 come opera a scomputo e consegnata al Comune nel lontano 1998, risulta vuota, e transennata, da anni.

"L'intervento si inserisce nel piano complessivo che abbiamo avviato fin dall'inizio della nostra amministrazione di valorizzazione e recupero delle aree di sosta, settore fondamentale per riattivare il sistema della mobilità cittadina" prosegue ancora Patanè. "Ci siamo impegnati da subito infatti per sbloccare importanti opere dopo anni di immobilismo, come ad esempio il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, di Cornelia e Piazzale della Radio e abbiamo approvato il 17 giugno scorso le linee guida del nuovo piano urbano parcheggi, in cui vengono definiti i criteri e le regole per l'individuazione delle aree di sosta".

Il nuovo piano urbano parcheggi

A proposito di piano urbano parcheggi (pup), la giunta Gualtieri ha firmato la delibera destinata a ridisegnare la geografia dei parcheggi in città lo scorso 17 giugno. Delibera che ora dovrà passare dal Consiglio comunale.

Il documento licenziato dalla squadra di governo cittadino ripercorre le origini del pup che, attraverso le varie amministrazioni ha subito significative modifiche. La nuova delibera fissa così le linee guida cui attenersi per organizzare il sistema della sosta. Nelle varie articolazioni che vanno da quella a "rotazione", al parcheggio di scambio, e che include anche "il parcheggio pertinenziale" che sarà l’unico a poter essere realizzato nel centro storico. Una novità, rispetto al passato, è che non sarà più contemplata la possibilità di costruire dei box auto. Un punto debole della precedente versione perché, anziché risolvere il problema dei parcheggi, alcuni Pup avevano finito per essere trasformati in cantine. Cosa che non sarà più possibile nella nuova versione, che rilascerà concessioni soltanto per degli stalli.