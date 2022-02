Il municipio VII vuole piantare 140 alberi su strade e rotatorie

Pioppi, lecci, alberi di Giuda. Ma anche piante come i viburni. Il Municipio VII ha deciso di incrementare la propria dotazione di verde. Superano il centinaio gli alberi e gli arbusti infatti che intende mettere a dimora nel proprio popoloso territorio.

L’ente di prossimità ha deciso di aderire ad un’opportunità offerta dalla regione Lazio che, con il progetto Ossigeno, mira in tre anni di abbattere 240mila tonnellate di Co2, puntando sulla piantumazione di nuove essenze arboree.

La mappatura del municipio

Il territorio, poiché già nel corso della precedente consiliatura aveva avviato un processo di decentramento del verde, è dotato di un piccolo ufficio destinato alla tutela di alberi e giardini di competenza municipale, vale a dire sotto i 5mila metri quadrati. Il lavoro svolto da questo ufficio ha permesso di effettuare una sorta di mappatura del patrimonio in dotazione all'ente di prossimità. E' così emerso che, da San Giovanni al Tuscolano, “i giardini non necessitano di nuove alberate, avendo già un impianto consolidato” si legge in un atto recentemente approvato dalla giunta Laddaga. I giardini in questione, ovviamente, sono quelli di gestione municipale, quindi di piccole dimensioni perchè gli altri restano ancora in manutenzione al dipartimento ambiente del comune.

Gli alberi su strade e rotatorie

Quello che invece l’amministrazione municipale vorrebbe sviluppare è il “verde di arredo stradale” in particolare per quanto riguarda le rotatorie, che “possono essere migliorate con l’inserimento di alcune alberature” si legge sempre nel provvedimento firmato dalla giunta Laddaga. Si tratta di alberi come il leccio, la quercia sempreverde simbolo del quartiere Alberone. Ma anche il Cercis siliquastrum anche noto come albero di Giuda, che ha una fioritura intensa in primavere, o il pioppo nero.

Più di cento alberi solo all'Appio Latino

Gli alberi da mettere a dimora sono centinaia. Pià di cento sono quelli che il comitato Mura Latine, che da anni sta portando avanti un progetto di piantumazione, ha proposto al municipio di mettere a dimora nel proprio quadrante. La richiesta è stata approvata dall'ente leocale ed è infatti contenuta nel novero degli alberi da piantare con i fondi della regione Lazio. “In tutto - ha spiegato l'assessora municipale al verde Estella Marino - su viali e rotatorie abbiamo fatto richiesta di mettere a dimora 140 alberi”.