Riforestazione urbana, nel Municipio VII piantati 500 alberi: "Abbiamo speso 90 mila euro"

Gli alberi piantati in via Calpurnio Pisone a Don Bosco

Il Settimo Municipio, il più popoloso della Capitale, può contare su cinquecento nuovi alberi. Tanti, infatti, sono quelli che l’ente di prossimità, facendo unicamente leva sulle proprie risorse, è riuscito a mettere a dimora nel corso delle ultime settimane.

Gli alberi piantati

“Con le piantumazioni avvenute nel mese di marzo, l'operazione verde del nostro Municipio, almeno per ora, è terminata. Finalmente quercus, paulonie, cipressi, corbezzoli e ligustri popolano alcune strade spoglie o aree ludiche del nostro territorio, beneficiando della garanzia di attecchimento e di cicli di irrigazione già programmati. Questo vuol dire che dopo averli piantati ce ne stiamo prendendo cura, e interverremo quando qualche albero mostrerà segni di sofferenza” ha spiegato la presidente Monica Lozzi.

Le zone interessate

Gli interventi sono stati realizzati in tutto il quadrante municipale. “Abbiamo piantato cipressi intorno ai playground di nuova realizzazione, querce a Tor di Mezzavia ed all’incrocio tra via Gasperina e via Anagnina ed alla Barcaccia” ha elencato l’assessore al verde Salvatore Basile - abbiamo realizzato 111 piantumazioni tra via Ivrea, via Gubbio e via Muzio Scevola,nel quadrante dell’Appio Tuscolano. E siamo arrivati a piantare degli alberi anche al Quadraro. Tutte operazioni - ha sottolineato l’assessore - finanziate attraverso una delibera di giunta municipale che prevedeva uno stanziamento di 90 mila euro”.

Gli alberi annunciati dal Comune

Nuovi alberi per la città, che si vanno ad aggiungere ai 2500 i che il Campidoglio ha iniziato a far piantare grazie ad un appalto da 1,4 milioni di euro. Suddivisi e in 4 lotti, andranno a riforestare tutti i quadranti cittadini. Poi, Roma Capitale, aderendo al bando lanciato con il "decreto clima", prevede di realizzare anche 4 boschi urbani, per un totale di altri 5300 alberi.

Altre piantumazioni nel Municipio VII

Per quanto riguarda il territorio municipale, ci sono anche altre alberi che si aggiungono al conteggio. Sono quelli acquistati grazie al progetto lanciato dal Comitato Mura Latine. “E non è tutto, la nostra Revoluzione verde continua - ha annunciato Lozzi, giocando con il nome del movimento di cui è la leader - perchè a settembre riprenderemo con la messa a dimora di 150 nuovi alberi”.