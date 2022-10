Partita la manutenzione degli alberi nelle scuole del VII municipio: non si faceva dal 2015

Sono circa milleduecento gli alberi che dimorano nei giardini scolastici del municipio VII. Si tratta di un patrimonio consistente la cui gestione è direttamente affidata all’ente di prossimità.

I monitoraggi da fare nelle scuole

“Il verde scolastico è stato completamente decentrato ai municipi - ha spiegato il presidente Francesco Laddaga - Nel 2015 infatti sono stati decentrati i giardini delle scuole elementari e medie e nel 2020 il verde degli asili nido e delle materne”. Secondo il minisindaco però, quest’ultima operazione non era stata seguita da “alcun censimento”. L’amministrazione locale aveva pertanto la necessità di verificare le condizioni di centinaia di alberi. Numeri che si sommano agli esemplari presenti negli istituti comprensivi, per i quali l’ultimo censimento è avvenuto in occasione del passaggio di consegne, quindi di sette anni fa. E va pertanto aggiornato.

La prevenzione ed i crolli

“Quest'anno, fortunatamente quando le classi eran chiuse, sono già caduti due alberi nei giardini scolastici, quindi era una nostra preoccupazione intervenire. Abbiamo pertanto stanziato dei fondi per pagare un agronomo con cui si devono interfacciare le ditte che devono fare la manutenzione del verde scolastico" ha spiegato Laddaga. Vogliamo puntare su una programmazione anticipata, cosa possibile solo partendo da un lavoro preventivo, che non sia basato sulla gestione dell'emegenza”.

I fondi per la manutenzione delle scuole

Il monitoraggio appena avviato, non è l'unico intervento che l'amministrazione sta mettendo in campo per garantire la sicurezza nei plessi. “Quest’operazione – ha sottolineato Laddaga – si inserisce nel solco di quanto stiamo facendo per rendere sempre più belle e sicure le nostre scuole. Abbiamo già messo in bilancio, a luglio, 7,4 milioni di euro che serviranno a riqualificare palestre chiuse da anni ed a rifare le coperture degli edifici. A quei fondi si sommeranno i 25 milioni per l’efficientamento energetico che il Campidoglio, per due anni, mette a disposizione del municipio VII”.

I lavori per i cortili scolastici

A proposito di investimenti destinati agli edifici pubblici, nel territorio più popoloso della capitale sono previsti lavori per portare nuovi arredi nei cortili scolastici. Ne beneficerà tutto il territorio, dall'Appio Latino al Quadraro, da San Giovanni a Cinecittà. Ma in quel caso le operazioni sono destinate ad interesserare soltanto 46 plessi scolastici: un quarto di quelli presenti nel municipio VII.