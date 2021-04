Metro Subaugusta, ascensore guasto da due anni: “Noi disabili continueremo a lottare, siamo guerrieri”

“Noi disabili continueremo a lottare perché in questa città ci siano gli stessi diritti per tutti, anche per chi come noi ha difficoltà motorie. Vogliono la guerra? E allora noi saremo dei guerrieri”. A parlare è Luca, un giovane abitante del sesto municipio, da anni costretto alla carrozzina che da tempo denuncia il mancato funzionamento di ascensori e montacarichi presso le stazioni metro. L’ultima denuncia, in ordine di tempo, nella mattina di venerdì quando dalla stazione Subaugusta ha manifestato rabbia e indignazione. Con lui, esponenti del gruppo Lega che hanno annunciato la presentazione di un esposto in Procura.

“L’ascensore in questa stazione metro non funziona da due anni” ha spiegato ai nostri taccuini Luca che ogni giorno deve dimenarsi e uscire vincitore tra le varie insidie causate dai guasti alle stazioni metro. Dalla linea A alla linea C, passando per la linea B, si registrano numerosi ascensori fuori uso che rappresentano l’unico modo che i disabili in carrozzina hanno per usufruire del servizio di trasporto pubblico. “Questa è la città dove non si fa manutenzione su nulla, nonostante i cittadini segnalino i problemi di accesso e nonostante la presenza di decine di verbali all’ATAC, la situazione non è cambiata. Faremo un esposto in Procura perché questa situazione ci indigna e deve finire – ha commentato Maurizio Politi, capogruppo Lega in Campidoglio - Agghiacciante è l'unica parola idonea che ci viene in mente. Stavolta faremo in modo che nell'amministrazione qualcuno paghi”.

“Un'amministrazione seria dovrebbe prima di tutto preoccuparsi di rendere la Capitale d'Italia una città con servizi accessibili e fruibili a tutti. Sono indignata come cittadina e come Consigliere ribadisco il mio impegno per attenzionare l'attuale amministrazione, che sta lasciando questa città nel totale degrado. Due anni di guasto sono uno scempio” ha aggiunto Flavia Cerquoni, capogruppo Lega in settimo municipio”.

Intanto, da Atac hanno fatto sapere: "Sono in corso di completamento le attività di manutenzione all'ascensore della stazione di Subaugusta, chiuso a causa di gravi infiltrazioni dalla sede stradale, determinati da alcuni lavori svolti in superficie. Al termine dei lavori e delle attività di collaudo l'impianto potrà essere restituito all'esercizio. La data di riattivazione verrà comunicata non appena disponibile. Atac si scusa per il disservizio".