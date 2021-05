Cinecittà Est, tutto pronto per la riapertura del mercato: "Erano rimasti solo due banchi, lo abbiamo riqualificato"

I 38 box in muratura del mercato rionale “Piscine di Torre Spaccata” sono stati tingeggiati di fresco. Dietro i colori pastello e le nuove saracinesche, il plateatico è pronto ad ospitare le nuove attività commerciali.

Un volano per l'economia del territorio

“Era un mercato ormai abbandonato, in una zona dove ci sono soltanto centri commerciali. Abbiamo deciso di riqualificarlo, confrontandoci con i comitati locali ed a breve ne organizzeremo l’inaugurazione - ha premesso la presidente del Municipio VII Monica Lozzi - questo spazio diventerà un centro di aggregazione ed anche un importante volano per l’economia del territorio. Prova ne sia il fatto che, al bando di assegnazione dei box, hanno risposto molti residenti del quartiere”.

La riorganizzazione degli spazi

Le aiuole sistemate, le nuove panchine, e la presenza di un confinante playground, dovrebbero garantire ai clienti uno spazio godibile. Non solo un luogo dove andare a fare la spesa, ma una piccola piazza nel quartiere di Cinecittà Est. “Abbiamo pensato di dividere lo spazio in tre aree. Una è destinata ai generi alimentari, un’altra alla somministrazione di cibo e bevande ed una terza per servizi e laboratori” ha spiegato l’assessore al commercio Piero Accoto.

I lavori effettuati

I 500mila euro che il Municipio ha investito nello spazio, sono serviti anche a realizzare nuovi servizi igienici per clienti ed operatori. Per questi ultimi sono stati messi a disposizione anche degli spogliatoi. E’ stato inoltre messo a norma l’impianto elettrico e quello antincendio ed i box in muratura sono stati ristrutturati e pitturati.

Sold out i primi box

“Questo mercato, realizzato più di vent’anni fa, non era mai decollato. Ed infatti quando lo abbiamo preso in carico erano rimasti soltanto due box aperti. Ma i residenti ci hanno chiesto di riqualificarlo in modo che potesse diventare uno spazio d'aggregazione ed anche un’opportunità di lavoro per il territorio” ha ribadito l'assessore Accoto. Il primo bando, ormai chiuso, ha permesso di assegnare i primi 12 box. “Ne faremo anche un altro, per consentire l'aperura anche di quelli restanti” ha promesso Accoto. Nel frattempo il restyling è ormai ultimato ed il mercato è pronto.