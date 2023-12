Box chiusi nei mercati, il municipio VII li vuole aprire al commercio equo e solidale

Sollevare le saracinesche abbassate nei box dei mercati rionali, puntando sulle realtà del terzo settore. È questa l’iniziativa che il municipio VII ha deciso di sperimentare a partire dalle prossime settimane.

L'apertura alle realtà del terzo settore

L’intenzione è stata messa nero su bianco da un provvedimento passato nell’ultima seduta del consiglio municipale. “Ci sono arrivate richieste da parte di associazioni no profit del nostro territorio di avere degli spazi a disposizione per promuovere le proprie attività ed anche i prodotti che realizzano e che consentono loro di autofinanziarsi” ha spiegato la consigliere Rosa Ferraro, presidente della commissione politiche sociali e prima firmataria della proposta.

Le saracinesche da sollevare

“Abbiamo molti mercati coperti e plateatici attrezzati nel VII municipio e praticamente in tutti ci sono dei box che risultano attualmente non utilizzati e non assegnati. Abbiamo pertanto pensato di metterli temporaneamente a disposizione di quelle realtà che ne facciano richiesta, inizialmente per il periodo natalizio, quindi fino al prossimo 7 dicembre”. La proposta, passata la vaglio delle commissioni dedicate alle politiche sociali ed al commercio, è stata approvata dall’aula consiliare di piazza Cinecittà.

Un municipio pieno di mercati

Nel municipio più popoloso di Roma ci sono nove mercati rionali, solo per limitare il conteggio a quelli su sedie propria. Il numero di box che vi sono ospitati è consistente: sono 534 in tutto anche se, la loro distribuzione, è piuttosto disomogenea. Ci sono spazi molto grandi come il mercato Tuscolano III di viale Spartaco, con i suoi 124 box, o il Metronio di Via Magna Grecia, che di banchi ne conta 88, ed altri di dimensioni molto più contenute, com’è nel caso del mercato di Torre Spaccata II che, al suo interno, ha posto solo per 36 box. In tutte queste realtà ci sono però delle saracinesche chiuse.

I box chiusi dopo le feste

“Abbiamo sottoposto la proposta alle Ags, le associazioni di gestione dei servizi, che si sono dichiarate favorevoli. Quello che puntiamo a fare, in questa fase e quindi fino al prossimo 6 gennaio - ha chiarito la presidente della commissione commercio Mazzitelli – è di mettere a disposizione un box per ogni mercato. Andremmo anche ad implementare l’offerta dei mercati, inserendo prodotti d’un commercio che si base sull’equità e la solidarietà”. Il progetto termina con le festività natalizie? Non necessariamente. Tra dicembre ed i primi di gennaio qualche saracinesche sarà rialzata “ma stiamo pensando anche al dopo festività. Il municipio potrebbe riservarsi un box per ogni mercato, da destinare, a rotazione, alle realtà del terzo settore che ne facciano richiesta”. Ma quest’ultima progettualità va ancora definita.