Il municipio VII si compatta: nel territorio servono altre macchinette mangia plastica

Più macchinette “mangia plastica” nel territorio più popoloso della Capitale. E’ questa la richiesta che, in maniera compatta, il municipio VII ha deciso di rivolgere al Campidoglio.

A Roma, grazie ad una campagna avviata nel 2019, sono presenti 8 macchinette ecocompattatrici nelle stazioni metropolitane e 23 nei mercati rionali. In soli due anni hanno consentito di avviare al riciclo oltre 5 milioni di bottiglie, confermando la bontà di un’iniziativa a cui i cittadini hanno risposto con entusiasmo.

Dove sono le macchinette

Nel municipio VII sono invece 6 le macchinette mangia plastica dislocante nel territorio. Si trovano al capolinea Anagnina della metro A, e sempre sulla linea “rossa” anche a San Giovanni. Ve ne sono altre dislocate al “Mercato Latino” di piazza Epiro, al mercato nuovo Cinecittà di largo Giulio Capitolino. E due in quello denominato Tuscolano III, tra viale Spartaco e via del Quadraro. I consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno però incaricato il presidente Laddaga di chiederne anche altre.

I fondi a disposizione

Il ministero della transizione ecologica, per l’annualità 2021-2023, ha infatti messo a disposizione 27 milioni di euro per acquistare le macchinette “mangia plastica”. Ma vanno richieste, tramite PEC, dai comuni interessati. Ed è per questo che il municipio, non potendo accedere direttamente a quei fondi, ha deciso di coinvolgere il Campidoglio votando, in maniera trasversale, una risoluzione.

La finestra temporale

La richiesta era stata avanzata dall’opposizione pentastellata ma, in Aula, è arrivato un documento condiviso da tutte le forze politiche. “La risoluzione – ha precisato il presidente della commissione ambiente Marco Poli (OD) – in effetti ha richiesto un doppio passaggio in commissione e consiglio perché l'iniziale formulazione proposta dai colleghi del gruppo M5s, respinta a metà marzo, prevedeva la richiesta di accesso ad una finestra temporale del bando troppo ravvicinata rispetto alla scadenza (31 marzo 2022) per consentire una corretta istruttoria atta a presentare un progetto congruente e condiviso coi municipi”.

Migliorare le condizioni dei quartieri

La quadra è stata trovata sulla finestra temporale che riguarda il 2023 per i quali, comunque, il ministero ha stanziato 4 milioni di euro. “Il nostro municipio, sebbene organismo di prossimità, può svolgere un ruolo importante per accompagnare le scelte dell'amministrazione centrale soprattutto quando si tende ad ampliare il più possibile il ricorso a risorse che possano migliorare le condizioni dei nostri quartieri” ha concluso Poli. E’ questo il caso. Per l’arrivo delle macchinette, però, bisognerà attendere almeno un altro anno. Nel frattempo, i residenti, potranno contare sulle sei già presenti nel territorio municipale.