Addio buche sulla via Tuscolana: partito il cantiere per sistemare la strada, si lavora di notte

Operai al lavoro di notte nel cantiere avviato in via Tuscolana. Il Campidoglio ha stanziato più di 1,3 milioni di euro per rifare il manto stradale ed il sottostante binder della strada, una delle arterie più trafficate della città.

Un cantiere atteso

“Era molto tempo che via Tuscolana aspettava un intervento di riqualificazione completa, soprattutto su questo tratto - ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Linda Meleo - I lavori vengono effettuati di notte per non creare difficoltà al traffico locale. Questo importante asse viario ogni giorno viene percorso da migliaia di veicoli ed è soggetto a veloce usura nel tempo”.

Perchè questo intervento

Le operazioni, svolte in orario notturno per non arrecare disturbo alla circolazione, sono state progettata perchè, si legge nella relazione tecnica del bando di gara “ alcuni tratti di pavimentazione stradale evidenziano un diffuso stato di ammaloramento superficiale (medio e profondo)” che si sommano ad “accentuati dissesti e avvallamenti”. Un deterioramento che è causato dalle infiltrazioni di acqua meteorica per risolvere i quali per i quali i soli interventi manutentivi di “pronto intervento” o di semplice rappezzo di asfaltatura eseguiti in regime di manutenzione ordinaria - è stato riconosciuto dai tecnici - non possono essere risolutivi”.

Quali lavori sono previsti

L’intervento, che prevede anche la pulizia delle caditoie ed il rifacimento della segnaletica, si estende per circa 30mila mq per quanto riguarda i tratti più ammalorati e per altri 18 mila per quelli che presentano una minore usura. Il campidoglio fa inoltre sapere che si provvederà anche alla ricostruzione di tratti di marciapiedi divelti, la pulizia della vegetazione infestante.

L'obiettivo #stradenuove

“Via Tuscolana è un altro cantiere partito sulle strade della nostra città. L’obiettivo è sempre lo stesso, migliorare la sicurezza” ha dichiarato la Sindaca che ha sottolineato inoltre che “con il Programma #StradeNuove siamo impegnati con interventi di questo tipo su tutto il territorio”.