Nel municipio VII è stata inaugurata la nuova area giochi del Parco dei Romanisti, dopo un rinnovamento completo che ha visto la sostituzione di attrezzare non più a norma con nuovi giochi. Nello specifico sono state installate due altalene, di cui una per i più piccoli, una casetta, un gioco a molla doppio inclusivo, una struttura con torri e scivoli e una pavimentazione antitrauma in gomma colata.

All’inaugurazione hanno partecipato il presidente del municipio Francesco Laddaga e Sabrina Alfonsi l’assessora all’Agricoltura, Ambiente Ciclo dei rifiuti di Roma capitale che annuncia i futuri interventi nella Capitale riguardanti le aree ludiche e i parchi: “Abbiamo messo a punto una serrata programmazione che riguarda, oltre le aree ludiche, anche gli interventi di ristrutturazione di playground e aree fitness con l’obiettivo di rendere sempre più accoglienti, curati e inclusivi parchi e giardini in tutti i quadranti della città”.

Infatti con quella del Parco dei Romanisti salgono a 75 le aree giochi rinnovate nella Capitale a partire dal novembre 2021. Un lavoro che l’Amministrazione capitolina vuole proseguire con un appalto di 3 milioni di euro con i cantieri in corso al parco Allievo, al parco del Pineto - via Proba Petronia, a Villa Pamphilj – via Vitelia, al parco di Villa Veschi – via Umberto Moricca e al Parco Gioia. Prossimi lavori previsti anche per le aree giochi del parco Madre Teresa di Calcutta e al parco di via delle Palme nel municipio V, al parco di piazza Erasmo Piaggio nel municipio VI, al parco Nicholas Green nel municipio XII e al parco di via Gaverina nel municipio XIV.