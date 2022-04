Inaugura area ludica a Cinecittà: Gualtieri consegna nuovi giochi ai bambini del quartiere

Una festa per tutti bambini, una battaglia vinta per molti genitori. A distanza di oltre due anni dalla chiusura, con conseguente rimozione di scivoli e altalene, è stata inaugurata la nuova area giochi a Cinecittà-Lamaro.

Inaugurato il parco giochi in piazza Galgano

Siamo in piazza Salvatore Galgano, tra via Giuseppe Messina, via Francesco Buonamici e viale Bruno Pelizzi, in un quartiere popolato da moltissime famiglie, con scuole di tutti i gradi, dagli asili nido agli istituti superiori, in cui da mesi - anni ormai - i bambini chiedevano uno spazio dove andare a giocare.

Dopo tante richieste inviate al Municipio dai cittadini, dopo la visita, alcuni mesi fa, del sindaco Roberto Gualtieri, lo scorso 21 marzo erano iniziati i lavori nell'area e, a distanza di un mese, proprio il Primo cittadino ha fatto ritorno in piazza Galgano, nel pomeriggio del 22 aprile, per tagliare il nastro e riconsegnare il parco giochi ai piccoli residenti del quartiere.

Il sindaco consegna l'area giochi ai bambini

Presente con Gualtieri, anche Marcello Morlacchi, vicepresidente del VII Municipio. Assente, invece, il presidente Francesco Laddaga poiché risultato positivo al Covid. "Finalmente riusciamo ad inaugurare questo spazio ludico - ha dichiarato Morlacchi - ed è per noi un segno di quello che stiamo iniziando a fare: ridare il più possibile gli spazi ai cittadini. Questa area è una risorsa del nostro territorio, che oggi apriamo per metterla a disposizione di tutti".



"Tornare e vedere che siamo riusciti a realizzare un intervento piccolo, ma importante, per questo quartiere, per questa comunità e di poter consegnare al comitato di gestione questo luogo è bello. Ed è ancora di più bello vedere tutti questi bambini che finalmente potranno prendere possesso dei giochi che spettano loro", così il sindaco Gualtieri prima del taglio del nastro che ha ufficialmente inaugurato l'area giochi in zona Cinecittà Lamaro.

Tante le famiglie che hanno preso parte all'inaugurazione. I residenti si dicono entusiasti e si augurano che questo sia solo il primo passo verso miglioramenti ulteriori in un quartiere che è ricco di polmoni verdi e avrebbe bisogno di altre aree attrezzate per i numerosi bambini che lo abitano.