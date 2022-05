Giornata contro l'omofobia, il Municipio VII approva la consulta di genere: "E' la prima a Roma"

Il municipio VII non è solo il più popoloso di Roma. Tra i vari “record” positivi che il territorio può vantare, da oggi se ne deve aggiungere un altro. Nella giornata dedicata al contrasto dell’ omolesbotrasnfobia, il parlamentino di Cinecittà ha deciso di approvare “la consulta delle politiche di genere”. La prima ad essere stata istituita nella Capitale.

La nuova consulta

La decisione di istituire la nuova consulta, arriva a valle di un percorso avviato il 25 novembre, altra data simbolica, perché è quella dedicata al contrasto alla violenta di genere. E’ in quell’occasione, infatti, che per la prima volta il presidente del municipio ha espresso l’intenzione di creare una consulta delle politiche di genere. Sarà “un organismo – si legge nel provvedimento appena approvato – che raccoglie ed elabora i dati disaggregati per genere dell’impatto delle politiche amministrative sul territorio ed i dati della violenza di genere”.

Il municipio dei diritti

Con questa scelta, il territorio più popoloso di Roma conferma la propria vocazione ad essere un "Municipio dei diritti", accogliente ed interessato a valorizzare le differenze. A proposito della consulta poi, il presidente municipale Francesco Laddaga si è dichiarato “molto soddisfatto per l’avvio di questo percorso che è solo il primo di una lunga serie di atti di contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione sociale dovuta al genere, al ceto sociale, al colore della pelle ed alla disabilità” ha dichiarato il minisindaco, che ha ringraziato l’assessora alle politiche sociali Adriana Rosasco, “prima promotrice dell’iniziativa”, per il lavoro fatto insieme alle presidenti di commissione pari opportunità e politiche sociali.

La valorizzazione delle differenze

Per la stesura del Regolamento sono state ascoltate nelle apposite commissioni numerose associazioni, come il Gay Center, l’Arcigay, la Differenza Lesbica ed il Circolo Mario Mieli. D’altra parte il municipio VII al suo interno vanta la presenza di molte esperienze associative di carattere transfemminista, intersezionale e multiculturale “che hanno dimostrato di costituire un’importate ricchezza per il territorio e la cittadinanza”si legge nel provvedimento votato in consiglio.

Previsto coinvolgimento scolastico

L’ente di prossimità si candida così a fare da capofila su temi legati alla valorizzazione del genere e delle differenze. Lo fa in una forma che allarga la partecipazione e riconosce il ruolo delle realtà associative presenti nel territorio. Ed al tempo stesso prevede, oltre all’istituzione di un Osservatorio, anche il coinvolgimento dei dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, “per favorire azioni di sensibilizzazione” sul contrasto all’omotransfobia.