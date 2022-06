Municipio VII, via libera ai lavori per riqualificare 46 giardini scolastici

Nuovi arredi nelle aree ludiche del municipio VII. Da Cinecittà all’Appio Latino, passando per San Giovanni ed il Quadraro, l'ente di prossimità, ha approvato il progetto di sistemazione degli spazi destinati ai più piccoli nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido.

I fondi impegnati

Sono in tutto 46 i plessi scolastici che beneficeranno dell’operazione. Vale a dire che in oltre la metà delle scuole presenti nel territorio più popoloso della capitale, verranno riqualificati gli spazi verdi, con la sistemazione di nuovi arredi e giochi per i più piccoli. Il costo dell'operazione è di 600mila euro. ll progetto definitivo che prevede la riqualificazione degli spazi verdi è già stata approvata dall'amministrazione municipale con un'apposita delibera.

Gli investimenti sulle scuole del territorio

"Le scuole del nostro territorio, nella maggior parte dei casi, sono piuttosto vecchie. Per questo - ha spiegato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga - abbiamo stabilito che gli interventi sulle scuole dovessero essere una nostra priorità. Arriveranno 25 milioni di euro per l'efficientamento energetico delle scuole ed abbiamo anche altri progetti in cantiere, che si avvarranno dei fondi PNRR. Però la nostra intenzione non si limita ai pur importanti interventi in materia di edilizia scolatica".

L'importanza degli spazi esterni

"In autunno ed in primavera, i bambini che frequentano le nostre scuole, svolgono buona parte delle loro attività in giardino. Gli spazi esterni rappresentano quindi una quota importante del tempo trascorso a scuola e di conseguenza meritavano attenzione e quindi er giusto destinargli anche delle risorse economiche - ha aggiunto il minisindaco - questo progetto ci consentirà d'investire risorse in più della metà di asili e nidi presenti nel terrtorio dove, molto presto, arriveranno giochi e gazebi per rendere quei giardini, così preziosi, anche più confortevoli".