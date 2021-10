Elezioni Municipio VII: tutti i consiglieri eletti

Francesco Laddaga è il nuovo presidente del Municipio VII. Il candidato della coalizione di centrosinistra, al secondo turno, si è imposto sul candidato Luigi Avveduto con il 63,60% dei consensi.

La composizione dell'Aula

Acquisito il risultato del ballottaggio, è ora possibile comporre anche il parlamentino di Cinecittà. Nell’aula intitolata a Salvator Allende, oltre al posto che di diritto spetta al neopresidente, ci sono altri 24 banchi da riempire. Di questi 15 vanno alla maggioranza mentre all’opposizione spettano i restanti 9 seggi che vanno suddivisi per quattro partiti.

I consiglieri del PD

Nel campo della maggioranza, il gruppo più rappresentato è quello del Partito Democratico, con dieci consiglieri, equamente suddivisi per genere ed in larghissima parte alla prima esperienza. Il più votato è risultato essere Roberto Grant, seguito da Flavia Cardini e Alessandro Oliviero. Sono stati eletti in consiglio, tra le fila democratiche, anche Matteo Svolacchia, Maria Mazzitelli, Rosa Ferraro, Massimo Pellutri, Antonella Di Giacomo. Torna in aula anche Marco Poli mentre la decima consigliera democratica in Aula Allende è Pasqualina Cocciolo.

Gli altri seggi nel centrosinistra

Tra le fila del centrosinistra sono cinque i candidati che sono stati eletti al Municipio VII. La maggior parte sono della lista civica del sindaco Gualtieri, vale a dire Fabio Betulli, Francesca Romana Armini e Claudio Lorenzini. La lista Roma Futura avrà in aula un consigliere, Emiliano Cofano, già capogruppo di SEL durante l’amministrazione di Susi Fantino. Anche la lista “Sinistra Civica Ecologista” elegge un consigliere, Alessandro Luparelli. Aveva sfidato alle primarie Francesco Laddaga, con il movimento Liberare Roma. E’ stato però eletto anche in Assemblea Capitolina quindi verosimilmente lascerà la carica municipale alla seconda più votata: Emanuela Ammarata.

I consiglieri dell'opposizione

L’opposizione in consiglio municipale ha nove candidati, la maggior parte dei quali nel campo del centrodestra. Oltra a Luigi Avveduto, che al ballottaggio ha preso il 56,4% delle preferenze, sono eletti tra le fila di Fratelli d’Italia Walter Rossi, Umberto Matronola, un decano dell’Aula consigliare, e Cristina De Simone. Anche la Lega elegge una consigliera: Pamela Strippoli. Tra i banchi della lista Calenda siede il candidato presidente Luca Di Egidio ed Isabella Alfano. Il Movimento 5 stelle elegge invece, oltre Manuel Trombetta, la pentastellata Olga Gonzalez.