L’istituto comprensivo ci ripensa: niente intitolazione a Don Sardelli, il parroco delle baracche

Niente intitolazione della scuola a Don Roberto Sardelli, il parroco delle baracche. L’istituto comprensivo Giuseppe Messina, che prende il nome dalla strada di Cinecittà Lamaro che lo ospita, ha fatto una brusca inversione di marcia. Resta l’attuale denominazione, con buona pace del municipio e del Campidoglio che avevano già concesso il via libera all’intitolazione.

Il dispiacere del municipio VII

“Sono molto dispiaciuto per questa scelta che rispetto ma che non capisco fino in fondo” ha commentato il minisindaco Francesco Laddaga “era un processo partito da una richiesta della scuola stessa e per noi rappresentava una bella notizia, soprattutto per la figura educativa che Don Roberto ha rappresentato. Pertanto, pur rispettando l’autonomia dell’istituto scolastico, resto dispiaciuto. Mi auguro che possa esserci qualche altra scuola del territorio che, essendo ancor priva di denominazione, possa approfittare di questa decisione, per candidarsi in sostituzione dell’istituto di via Messina”. Il municipio VII aveva tardato a dedicare al parroco un locale della sede istituzionale, perché aspettava di farlo insieme ad una scuola. L'attesa è stata vana.

Rammarico è stato espresso anche dall’opposizione. “Don Sardelli è stato un uomo che ha dedicato la propria esistenza ad aiutare le persone più deboli. È stato a fianco dei poveri, tra le baracche, e poi anche dei malati di Aids – ha ricordato il capogruppo municipale pentastellato Emanuel Trombetta – siamo quindi dispiaciuti che il consiglio d’istituto dell’IC Messina abbia cambiato avviso, decidendo di non dedicare più la scuola al parroco. È una decisione che accettiamo, nel rispetto della laicità che devono avere le istituzioni, ma che nel caso di un uomo come Don Sardelli ci rammarica”.

Quando la scuola ha cambiato idea

La decisione della scuola IC Messina non è stata semplice. L’idea di cambiare denominazione era stata messa nero su bianco l’11 marzo del 2022.“A distanza di poco più di un ventennio dalla nascita dell'Istituto Comprensivo “Via G. Messina”- si legge nella circolare firmata dall’allora dirigente scolastico - il Collegio Docenti unitamente alla componente genitori del Consiglio d’Istituto, con l’approvazione della dirigente scolastica, ritiene opportuno, urgente e significativo avviare la procedura di intitolazione della scuola” si leggeva in una circolare scolastica.

Il Consiglio dei docenti si era espresso in favore di Don Roberto Sardelli. La scelta andava però sottoposta al vaglio del Consiglio d’istituto che un paio di anni più tardi ha manifestato delle perplessità. Il nome Don Roberto Sardelli, secondo i consiglieri, non era particolarmente conosciuto dalla comunità scolastica. Al nuovo dirigente scolastico non è stato possibile fare altro che prenderne atto.

Anche il Comune era favorevole all'intitolazione

Tra la prima e la seconda iniziativa dell’IC si era inserita anche una memoria di Giunta Capitolina. Due anni fa l’assessora Claudia Pratelli aveva infatti espresso “parere favorevole all’intitolazione dell’istituto comprensivo di via Messina a Don Roberto Sardelli”. Non se ne farà più niente. Al parroco delle baracche, per anni vissuto all’ombra dell’Acquedotto Felice “in un inferno”, come ebbe modo di scrivere al sindaco, non saranno intitolati i plessi di Cinecittà Lamaro. Il suo nome, però, resterà per sempre legato ad un’altra realtà educativa, quella “scuola 725” dove ha accolto, per anni, i figli dei baraccati di San Policarpo.