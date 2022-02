Municipio VII, Laddaga apre alla società civile: nominati 14 delegati

C’è una nuova squadra a disposizione del municipio VII. Si tratta dei delegati, in tutto quattordici, che il presidente Francesco Laddaga ha deciso di nominare.

Perchè arrivano i delegati

“Sono persone con estrazione anagrafica, politica e professionale diverse. Qualcuno si è candidato, molti sono alla prima esperienza politica. Tutti però hanno competenze specifiche nel settore che è oggetto della relativa delega – ha spiegato il minisindaco – e sono tutte persone che, a vario titolo, si sono già adoperate per il territorio”. Ora continueranno a farlo, sempre in maniera gratuita, con una nomina politica.

C’è un altro motivo che ha spinto il minisindaco a puntare su questi nuovi collaboratori. “Ho pensato che, nell’ambito delle deleghe che già sono presenti nella mia giunta, di fossero dei settori che meritassero focus specifici. Parlo di temi che noi riteniamo importanti e su cui vogliamo dedicarci in modo particolare” ha ribadito Laddaga. Si tratta di ambiti tra loro anche molto diversi, dalla sicurezza stradale, per cui sono stati individuati tre delegati, all’integrazione scolastica.

“Ora - ha concluso il presidente municipale - su questi temi potremo avvalerci anche della competenza specifica di queste persone, delle loro segnalazioni e delle relative indicazioni” che arriveranno senza alcun onere per l’amministrazione.

Chi sono i nuovi delegati



Simonetta Cervelli, 62 anni, da 26 anni titolare di una gelateria nel VII Municipio; è portavoce dell’associazione “Assemblabili globali” e del gruppo di “Solidarietà al quadrato”, con i quali dal 2013 ha realizzato numerosi progetti sul territorio, sia culturali che solidali. Delegata ai progetti solidali

Filippo Crostella, 45 anni, psicologo e psicoterapeuta, dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze Sociali; è attivista per la mobilità sostenibile e lavora da diversi anni sui temi della mobilità e la realizzazione delle infrastrutture nel Comitato Mura Latine di cui è consigliere. Delegato alla sicurezza stradale

Annabella d’Elia, 59 anni, laureata in Economia e Commercio con Master su temi di Finanza, lavora nel settore privato e ora esperta PNRR per la Regione Lazio. Attivista civica per passione si occupa da tempo di temi di mobilità e sicurezza stradale collaborando con varie associazioni. Delegata alla sicurezza stradale

Anna Di Paolo, responsabile relazioni istituzionali Touring Club, organizzatrice di eventi e iniziative per la valorizzazione culturale e di mobilità sostenibile. Responsabile dell'apertura al pubblico di importanti siti istituzionali. Delegata al museo diffuso del VII Municipio

Graziella Faviani, 65 anni, docente in quiescenza, ha maturato una lunga esperienza sul tema dell'integrazione/inclusione ricoprendo, già negli anni 90, incarichi ministeriali per lo sviluppo dell' intercultura attraverso l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole italiane. Delegata alla integrazione scolastica

Alfredo Giordani, 57 anni, impiegato statale, già vicepresidente della “Consulta cittadina per la sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità” di Roma. È referente di Rete Vivinstrada: associazioni, fondazioni e movimenti per la prevenzione stradale e la cultura della mobilità sostenibile. Delegato alla sicurezza stradale

Riccardo La Bella, 64 anni, laureato in educazione e divulgazione ambientale. E’ stato co-fondatore del Comitato per il Parco della Caffarella nel 1984 e in seguito dirigente e coordinatore di organizzazioni ambientaliste. Dal 1995 svolge ricerche sulla storia e le modificazioni urbanistiche del territorio dell’ex IX Municipio (ora VII) ed è co-autore del volume “Il patrimonio culturale del IX Municipio di Roma”. Delegato alle ville storiche

Stefania Lattanzi, 42 anni. Presidente dell'associazione “Genima Genitori in rete”, che dal 2016 difende e promuove i diritti dei minori e delle famiglie a Roma. Dal 2013 lavora in una Ong internazionale che si occupa di migliorare la vita dei bambini più in difficoltà e di promuoverne i diritti in Italia e nel mondo. Delegata ai diritti dell'infanzia

Emiliano Lopez, 47 anni, dipendente ATAC dal 1997 , è stato delegato sindacale , ed ancora oggi si occupa di trasporto sul territorio. Delegato al trasporto pubblico

Giovanna Maugeri, 43 anni, avvocato dal 2008 presso il Servizio Avvocatura dell'Ater della Provincia di Roma per il quale svolge assistenza legale e patrocinio, supporto e consulenza tecnico-giuridica in materia di patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Delegata ai rapporti con gli inquilini ERP

Rosalia Nevola, 45 anni, docente di Lettere in una scuola secondaria di primo grado, con esperienze di insegnamento all'estero. Coordinatrice di progetti per l'inclusione scolastica e la prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Delegata ai rapporti con gli istituti di scuola secondaria II grado

Francesco Oliverio, 29 anni, avvocato e dottorando di ricerca in diritto amministrativo, impegnato sin dai primi anni del liceo nell’associazionismo cattolico e del volontariato. Delegato ai rapporti con le parrocchie e le comunità confessionali

Giulia Tomassetti, 22 anni, studentessa universitaria, attivista femminista e transfemminista, impegnata nelle lotte per i diritti di tutte e tutti. Delegata alle reti territoriali per le politiche di genere

Andrea Ziccaro, 34 anni, Rsa Lottomatica, fondatore dei giovani verdi, è stato vice presidente della consulta degli studenti di Roma, dirigente dei Giovani Verdi, da anni si di occupa di ambiente e animali. Delegato ai diritti degli animali