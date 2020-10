Cinecittà, chiusa la sede del Municipio VII: c'è un dipendente positivo al Covid

La comunicazione è arrivata nel tardo pomeriggio del 14 ottobre. Ed è reperibile anche sul sito di Roma Capitale. A partire del 15 ottobre gli uffici municipali sono chiusi al pubblico.

Le sanificazioni a piazza Cinecittà

“Si comunica che la Sede Municipale di piazza Cinecittà 11 resterà chiusa per effettuare sanificazione straordinaria dei locali, nel rispetto delle procedure disposte dall’emergenza Covid 19” si legge nell’avviso pubblicato sul sito del Comune. Il periodo in cui questo provvedimento resta valido è “a far data dal giorno 15 ottobre 2020 e fino al termine delle operazioni di sanificazione”.

L'altra sede chiusa

Nella sede di piazza Cinecittà è anche presente l’unico ufficio anagrafico rimasto attivo nel territorio. L’altro, situato all’interno di Villa Lazzaroni, dopo il lockdown non ha mai ripresto l’attività. Una scelta che è stata contestata dall’opposizione municipale e contro la quale si è schiarata anche la totalità dell’assemblea capitolina. Consiglieri grillini inclusi che hanno chiesto alla Sindaca d’intervenire per fargli riaprire i battenti. Al momento, nel Municipio VII, non ci sono uffici aperti al pubblico.

Dipendente positivo

In relazione alla decisione di chiudere la sede di piazza Cinecittà, la presidente Monica Lozzi ha spiegato che “c’è stato un dipendente positivo al Covid. Per protocollo devono chiudere e sanificare” ha chiarito. Di conseguenza, ha riconosciuto la minisindaca “gli uffici restano tutti chiusi con conseguente interruzione di pubblico servizio”.