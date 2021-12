Rifiuti, caffè pagati ai lavoratori del centro Ama di Cinecittà: “Siamo dalla parte di chi lavora per la città”

Si sono presentati davanti il centro Ama di viale Togliatti ed hanno allestito un banchetto per offrire, a chi all’interno stava lavorando, un caffè caldo. E’ questa l’iniziativa di cui si sono resi protagonisti una decina di attivisti della rete Cinecittà Bene Comune.

Caffè ed albero di Natale

“Gli abbiamo anche regalato un albero di Natale, realizzato con addobbi riciclati, che è stato messo all’interno della rimessa” ha spiegato il consigliere capitolino Alessandro Luparelli, eletto nella lista Sinistra Civica Ecologista. C’era anche lui all’inatteso sit-in che si è svolto al centro di Ama che raccogliere i rifiuti del quadrante più popoloso della capitale.

La giornata della solidarietà

L’iniziativa, concertata da Cinecittà Bene Comune, da Solid Roma e dalla fp Cgil di Roma e Lazio, è nata per esprimere vicinanza a chi opera nelle strade della capitale. “Oggi ricorre la giornata mondiale della solidarietà e non potevamo non schierarci con chi troppo spesso viene identificato come il problema, quando il problema è gestionale e politico” ha riconosciuto Luparelli.

“Come Sinistra Civica Ecologista - ha raccontato il consigliere comunale – abbiamo ascoltato chi lavora in Ama, per comprendere meglio le loro problematiche. Mancano i mezzi, il personale e gli impianti ma se vogliamo riportare decoro in città, dobbiamo lavorare in consiglio comunale per trovare le risorse necessarie a dotare la città di un servizio funzionale che rispetti gli utenti ed anche i lavoratori”.

L'auspicio e la difesa dei lavoratori

Perché, ha aggiunto il consigliere capitolino “l’auspicio è che si crei una grande alleanza tra cittadini e politica”. Un’alleanza che non può prescindere dalla “difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di Ama” è stato ribadito da chi ha preso parte al sit-in. Un messaggio che, ora, è espresso anche dallo striscione affisso fuori dal centro di raccolta di Cinecittà.