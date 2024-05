Cinecittà, restano off limits i 150 posti del parcheggio multipiano

Ci sono 139 posti auto e 28 stalli destinati alle moto che attendono di essere messi a disposizione dei cittadini. Sono quelli che fanno parte del parcheggio di El Alamein, a pochi metri dagli studios e dall’ex sede dell’American Express.

La "scoperta" del parcheggio inutilizzato

L’infrastruttura, consegnata alla Sta (oggi Atac) nel lontano 1998, è rimasta a lungo inutilizzata. L’amministrazione municipale presieduta dall’ex minisindaca Monica Lozzi, nel 2019, aveva denunciato la condizione del parcheggio “fantasma”. Nel piano interrato alcune persone senza fissa dimora avevano sfruttato l’inutilizzo del complesso per allestirvi dei giacigli di fortuna. Sono rimasti per anni gli unici avventori di uno spazio che sembrava pronto all’uso, con tanto di estintori posizionati al loro posto.

Un'infrastruttura utile come parcheggio di scambio

Quel parcheggio, aveva all’epoca della sua “riscoperta” fatto notare Monica Lozzi “si trova a 50 metri di distanza dalla stazione metropolitana di Cinecittà” e, pertanto, poteva risultare utile come “parcheggio di scambio” per i tanti pendolari che, quotidianamente, raggiungono la Capitale provenendo dai Castelli Romani. E d’altra parte l’importanza di quel parcheggio è stata riconosciuta anche dall’attuale amministrazione.

I tempi lunghi dell'amministrazione

“Si tratta di un'infrastruttura preziosa come parcheggio di scambio e per i cittadini di tutta la zona” aveva commentato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè, nel luglio del 2022. All’epoca la giunta Gualtieri aveva approvato un progetto di fattibilità tecnico economico per avviare interventi di manutenzione straordinaria sul parcheggio.

Da allora sono trascorsi quasi due anni e, per ora, il dipartimento mobilità si è limitato a pubblicare una manifestazione d’interessi per individuare 5 operatori da invitare ad una successiva procedura negoziata. È una procedura che non prevede la pubblicazione di un bando di gara e, quindi, dovrebbe risultare più veloce. Quell’iter amministrativo, però, non è stato ancora completato ed a quasi 5 anni di distanza dalla “scoperta” del municipio VII, il parcheggio rimane ancora oggi inutilizzato.