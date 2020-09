Lavori ancora fermi per il parcheggio “fantasma” di Cinecittà: “Sarà gestito da Atac”

C’era una volta un parcheggio inutilizzato a Cinecittà. E tale è rimasto. Scoperto nell’estate del 2019 dal Municipio VII, il multipiano non è ancora stato messo a disposizione dei cittadini.

Anni d'oblio

La struttura, collaudata nel 1994, già dotata di estintori e di una videocamera, fino alla denuncia dell’ente di prossimità era utilizzata solo come dimora da alcuni clochard. All’interno dello spazio, invaso dal guano dei piccioni, era addirittura cresciuta una pianta di fico. Ma di auto neppure l’ombra. Eppure, il multipiano, era in grado di accogliere fino a 120 vetture.

Dall'Atac all'American Express

Per anni il parcheggio, consegnato alla STA (oggi Atac), come si venne a sapere grazie ad un approfondimento della commissione Mobilità di Roma Capitale, era stato affittato all’American Express che aveva il proprio quartier generale nell’edificio a specchi che domina la via Tuscolana. L’azienda ha però lasciato l’immobile ed Atac non ha provveduto a destinarlo ad un altro utilizzo. Eppure, la sua posizione, lo rende strategico.

Un'infrastruttura invidiabile

Il multipiano di Cinecittà è ubicato a pochissima distanza dalla fermata Subaugusta della Metro A. Per questo, considerando i tanti pendolari che ogni giorno lasciano i Castelli per raggiungere la Roma, potrebbe rappresentare una valida alternativa al congestionato parcheggio del Terminal Anagnina.

In attesa del Campidoglio

“Il dipartimento mobilità di Roma capitale sta progettando la messa a norma del parcheggio per poter consentire un uso pubblico - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Salvatore vivace - seguirà la messa a norma dell’impianto e la sua gestione da parte di Atac”. La speranza, più volte sottolineata anche dall’ente di prossimità, è che quella struttura possa trasformarsi in un parcheggio multipiano. Ma non decide il Municipio. Ad oggi, quindici mesi dopo l’annuncio della sua “scoperta”, resta ancora inutilizzato.