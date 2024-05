Cinecittà est, l’area fitness è dedicata a Claudio Pace: un punto di riferimento per il territorio

Il “Popup Sport Zone”, l’area fitness recentemente realizzata nel parco di via Stefano Oberto ha ora un nome. L’area fitness incastonata tra i palazzi di Cinecittà Est è stata infatti intitolata dal municipio a Claudio Pace, il presidente del comitato di quartiere recentemente scomparso.

Un cittadino che faceva rete

“Ho personalmente avuto modo di conoscere ed apprezzare la serietà, la gentilezza e l’accuratezza di Claudio Pace. Era instancabile ed aveva realizzato molti report sul territorio in cui viveva – ha spiegato la consigliera democratica Rosa Ferraro, prima firmataria della richiesta d’intitolazione dell’area fitness – Claudio, soprattutto, è stato un cittadino estremamente collaborativo che si è sempre messo a disposizione per costruire rapporti, per fare rete. Quando è arrivata la richiesta del Comitato di quartiere di dedicargli un’area, l’abbiamo accolta immediatamente. Purtroppo il regolamento cittadino non consente di procedere ad intitolazioni di strade o piazza prima che siano trascorsi dieci anni”. Da qui la scelta di dedicargli l’area attrezzata di via Stefano Oberto, a Cinecittà Est.

L'impegno nel territorio

“Dietro un’apparente mitezza di carattere, in Claudio, si celava una determinazione ed una conoscenza molto profonda del territorio -ha commentato Gabriele Giannini, presidente della Rete Cinest – da biologo si era dato molto da fare nell’affrontare il tema della gestione dei rifiuti, ma era stato anche autore di lavori per censire caditoie, cassonetti, alberature. Aveva creato anche un mini comitato di quartiere, destinato ai più giovani, nella convinzione che da grande potessero diventare cittadini attivi. . La sua prematura scomparsa lascia un vuoto che sarà difficile colmare”.

In prima linea anche nel sociale

Alla notizia di un articolo sull’intitolazione dell’area fitness, sono state tante le persone che si sono proposte di ricordare, in prima persona, Claudio Pace. Tra queste il signor Claudio Ciapetti, attuale consigliere del Comitato di Quartiere. “Abbiamo battuto il territorio insieme per tanti anni, di giorno ed anche di notte, perché avevamo preso a cuore la condizione di alcune persone, senza fissa dimora, che avevano bisogno di essere aiutate. Ma Claudio è stato attivissimo anche nel fare dei report sul quartiere, andando a censire le caditoie del nostro municipio, i cassonetti. E poi – ha aggiunto il signor Ciapetti – si è dato molto da fare anche con le scuole, incontrando più volte gli studenti. Il suo impegno non è cessato neppure quando ha saputo di essersi ammalato, in maniera incurabile”.

L'intitolazione dell'area fitness

“Claudio – ha commentato il referente del gruppo volontari Cinecittà est – è stato una persona che ha fatto da collante tra tante realtà, tra chi si occupava di sociale, di cultura, di ambiente, di decoro. Associazioni, comitati e parrocchia avevano in lui un punto di riferimento. Ricordo tra l’altro che aveva un’idea: quella di rendere più appetibili le aree verdi del territorio, in modo da poterne migliorare la fruizione”. Uno di quegli spazi, su richiesta dell’attuale presidente del comitato di quartiere Stefano Fichera e grazie al via libera ottenuto dal municipio porterà il suo nome. L’area fitness incastonata tra i palazzi di via Oberto, da qualche giorno, è così stata intitolata a “Claudio Pace”.