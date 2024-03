Acea manda una bolletta da 120mila euro agli occupanti di via Bibulo

A inizio marzo le quasi 100 famiglie che vivono in via Lucio Calpurnio Bibulo 13, al Quadraro, si sono viste arrivare una richiesta di pagamento da Acea che le ha sconvolte, spingendole a protestare in municipio e chiedendo un intervento concreto della politica.

La mega bolletta di Acea

Circa 120mila euro per un consumo di acqua che a nessuno risultava. Per questo, pochi giorni dopo, guidati dal sindacalista e attivista dei movimenti per la casa, Nunzio d'Erme, molti inquilini si sono presentati nella sede del VII municipio occupandola e chiedendo un incontro al presidente Francesco Laddaga.

I negozi affittati come case a via Bibulo

Via Bibulo 13 ha una storia lunga e drammatica. L'edificio è di proprietà di un fondo privato, che lo ha acquisito all'asta. Chi ci vive dentro, in emergenza abitativa, paga un'indennità di occupazione e le bollette, compresa l'acqua. Nel maggio 2020, come fa sapere Nunzio D'Erme (che lì ci vive), era stato denunciato a ogni livello l'allaccio abusivo al contatore dell'acqua da parte dei locali commerciali che si trovano al pianterreno: "Sono locali C2, quindi negozi - spiega D'Erme all'Ansa - che vengono affittati alla gente, per viverci. Non hanno i contatori, quindi il loro consumo lo paghiamo noi. Acea, Comune, Municipio, forze dell'ordine sono informati, da anni. Tutti sanno qual è il problema, ma nessuno si impegna a risolverlo". I locali affittati, a quanto si apprende, non sono di proprietà del fondo che ha acquisito all'asta l'immobile.

La protesta degli occupanti

Così il 15 marzo un folto gruppo di inquilini si è presentato nella sede municipale, accusando la giunta di centrosinistra "di aver chiesto i voti per farsi eleggere e poi di averci abbandonato" gridano gli attivisti nel megafono, che squarcia il silenzio dell'androne di piazza Cinecittà. La bolletta pazza da 120mila euro ha sconvolto tutti: "Paghiamo sempre - dice un'occupante - siamo molto precisi su questo, non vogliamo pagare gli allacci abusivi di altri". Dopo un po' di cori e tensione, una delegazione ha potuto incontrare il minisindaco Francesco Laddaga.

Il sopralluogo del municipio

"La situazione la conosciamo da molto - ha detto Laddaga - c'è interlocuzione da mesi con gli abitanti di via Bibulo. Loro sospettano allacci esterni abusivi, chiedono delle verifiche, in questo incontro abbiamo definito bene la situazione e ci sarà, già fissato, un sopralluogo con Acea per verificare la situazione e sanarla". Sopralluogo che sarebbe previsto il 20 marzo.