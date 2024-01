Arriva a Roma il primo “Popup Sport Zone”: un’area sportiva attrezzata incastonata tra i palazzi

C’è un triangolo verde incastonato tra i palazzi di via Stefano Oberto, nella zona di Cinecittà Est, in cui dal 20 gennaio sarà possibile praticare un po’ di esercizio fisico.

Lo sport all'aria aperta

Lo spazio è l’unico, a Roma, a beneficiare del progetto “Popup Sport Zone”, un’iniziativa messa in campo dell’ente benemerito del Coni ASC (attività sportive confederate) che verrà replicata in altri 9 comuni italiani. L’obiettivo è quello di contribuire al rilancio di un’area pubblica, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini degli attrezzi per la pratica sportiva. Sono anche collegati ad un’App che consente, tramite QR Code, d’informare gli utenti sulle modalità più indicate per utilizzare i macchinari.

Il primo spazio "Popup Sport" a Roma

Le Popup Sport Zone, da realizzare in tutto il paese, da Alessandria a Palermo, passando per città come Verona, Bari e Reggio Calabria, prevedono la creazione di aree attrezzate all’aperto, provviste anche di dotazioni dedicate ai diversamente abili. L’amministrazione municipale, con un’apposita delibera, aveva approvato il progetto che ne consente l'avvio a Roma, alla fine dello scorso dicembre. Il 18 gennaio sono stati sistemati gli attrezzi e nella giornata del 20 è stata convocata una conferenza stampa, alla presenza del minisindaco Francesco Laddaga, della sua giunta e dei responsabili dell’ASC, che ha finanziato l’intervento, a cui seguirà l’inaugurazione dello spazio.

Il ruolo del municipio VII

“E’ un progetto nazionale realizzato con il contributo del dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri” ha anticipato l’assessora municipale all’ambiente Estella Marino, ricordando che, per tradurlo in pratica, è stato necessario effettuare “una corsa tra sopralluoghi, delibera, firma della convenzione installazione e definizione della procedura per ricevere una donazione”. Perché, quella appena fatta dall’ente benemerito del Coni, rappresenta un unicum “ma a questo punto siamo pronti ad accoglierne altre” ha commentato Marino.

La filosofia dei 15 minuti

Lo spazio di via Oberto, che si trova difronte a Villa Flaviana, un’area verde sottratta al degrado, è che mira a garantire al cittadino la possibilità di svolgere alcune funzioni essenziali, compresa l’attività sportiva, entro distanze percorribili in 15 minuti a piedi o in bicicletta dalla propria abitazione. Limitando, quindi, il consumo di carburante legato allo spostamento, in questo caso, verso una palestra. La Popup Sport Zone risponde proprio a questa filosofia. Chi vuole fare, gratuitamente, un po’ di esercizio ha un posto in più dove andare.