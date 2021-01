Piazza Cinecittà diventa green: contro gli effetti del traffico piantati alberi "mangia smog"

Piantare alberi per contrastare gli effetti dell’inquinamento. Non è una campagna lanciata per la riforestazione del pianeta. Si tratta semplicemente di un’iniziativa messa in campo, a Cinecittà, per combattere lo smog.

Una delle aree più inquinate

“Piazza di Cinecittà è, secondo la centralina posizionata in zona, una delle aree di Roma con più alta concentrazione di PM10. E non potrebbe essere altrimenti, dato l'intenso traffico veicolare di via Tuscolana” ha fatto notare la presidente del Municipio VII Monica Lozzi “Per questo era doveroso da parte nostra concentrare in quella zona la piantumazione di nuovi alberi, che giocheranno un ruolo importante nel combattere le polveri sottili e pulire l'aria”.

Le polveri sottili nell'aria

La centralina dell’Arpa, posizionata a Cinecittà, insieme a quella di Largo Preneste è l’unica che abbia fatto registrare uno sforamento di pm10 anche nella prima settimana di gennaio quando, la maggior parte degli spostamenti, risultavano contingentati. Anche la media settimanale, nello stesso periodo di tempo, è stata tra le più alte registrate a livello cittadino.

L'arrivo di nuovi alberi

“Via Tuscolana è una delle tre strade più inquinate di Roma. Pertanto abbiamo pensato di fare la nostra parte, piantando alberi particolari. Abbiamo recuperato degli spazi sul marciapiede che un tempo erano utilizzati come le fioriere, ma in cui crescevano ormai solo arbusti -ha spiegato Salvatore Basile, assessore all’Ambiente del Municipio VII - e vi abbiamo messo a dimora 14 alberi”.

Piazza Cinecittà diventa green

Davanti la sede del Municipio VII, al posto delle erbacce che crescevano in maniera spontanea e disordinata, ci sono giovani essenze arboree. “Abbiamo piantato ligustri, photinie e tigli sono i più virtuosi dal punto di vista della capacità di assorbimento del Co2. A fine mese procederemo con centinaia di altre piantumazioni nel Municipio ma per tornare a Cinecittà - ha concluso l’assessore - a febbraio abbiamo intenzione di sistemare anche delle fioriere”. Non avranno la funzione di assorbire lo smog. Ma daranno il proprio contributo a rendere più green piazza Cinecittà.