Chi è Mauro Rotunno, candidato presidente del Municipio VII per il Popolo della Famiglia

Una breve biografia del candidato per Il Popolo della Famiglia

Mauro Rotunno nato a Roma il 2/11/1968 ex alunno salesiano, cattolico, da 30 anni nel Cammino Neocatecumenale.

Sposato da 27 anni padre di 5 figli di cui due in cielo, ho vissuto sempre nel VII Municipio. Diplomato, cofondatore dell'Associazione Prolife NON SI TOCCA LA FAMIGLIA impegnata su tutti i temi sociali, in particolar modo sulla tutela e i diritti dei più piccoli.

Presidente di un Associazione Sportiva Dilettantistica, impiegato.