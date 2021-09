Chi è Mario Musumeci, candidato presidente di "Roma ti Riguarda - Berdini Sindaco" in Municipio VII

Nato a Brescia nel 1953, cresciuto a Catania, città originaria della sua famiglia; dai primi anni ‘70 trapiantato felicemente a Roma, dove ha completato gli studi (Facoltà di Lettere, alla Sapienza) e si è sposato con Paola Oliva, romana del Quadraro, dove i due hanno messo al mondo due splendide figlie e vivono da quasi mezzo secolo. Negli anni del liceo e poi all’Università matura le sue idee di Sinistra sfociate nel 1977 nella iscrizione al Partito Comunista Italiano di Berlinguer.

Negli stessi anni e fino al 1983, accanto ai vari lavori occasionali e precari, lavora come insegnante supplente nelle scuole medie pubbliche e private di Roma e dintorni; poi, per la Legge 285 per l’Occupazione Giovanile, come impiegato precario di terzo livello al Ministero del Tesoro. Nel 1983, quando ha già una figlia di tre anni, supera uno dei vari concorsi tentati e entra come funzionario al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove lavora, per i successivi 37 anni: in particolare, alla Cineteca Nazionale, occupandosi di conservazione e restauro delle pellicole cinematografiche.

Organizza e coordina negli anni ’90 l’informatizzazione del gigantesco archivio filmico, e dirige il complesso delle attività di laboratorio, tecniche e amministrative, interne ed esterne, necessarie per la duplicazione e preservazione delle pellicole. Negli anni del precariato al Ministero del Tesoro e poi al Centro Sperimentale è attivo per molti anni come militante e delegato sindacale di base con la CGIL, quando occorre anche – spesso - su posizioni critiche.