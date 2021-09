Chi è Luca Di Egidio, candidato presidente della lista Calenda Sindaco in Municipio VII

Luca Di Egidio, ha 25 anni, consigliere e del Municipio Roma VII.

Nel 2016 ha preso 957 preferenze, quasi tutte di giovani under30 che lo hanno sostenuto da università e licei.

In questi anni da amministratore municipale si è occupato di Cultura, Sport, Politiche giovanili e sono stato il Vicepresidente della commissione pari opportunità.

In precedenza è stato Rappresentante della Consulta Provinciale degli studenti a Roma e Consigliere del Dipartimento di Giurisprudenza all’Università Roma Tre, dove sta per laurearmi in legge.

Nel 2019 ha lanciato insieme ad un gruppo di ragazze e ragazzi una manifestazione pacifica, che si ripete ogni anno, contro il degrado delle buche a Roma, chiamata “Fiori cresciuti in mezzo ai sampietrini” nella quale con decine di giovani hanno provocatoriamente piantato fiori e cactus nelle buche delle periferie romane per “segnalarle” al Comune che non interveniva. La manifestazione è andata su tutti i giornali ogni anno e sono venuti con loro a piantare diversi attori e personaggi famosi che si sono offerti come testimonial di questa campagna.

È stato scout per 9 anni e conosco molti gruppi e parrocchie del VII Municipio. È da sempre vicino al mondo del volontariato e del terzo settore.