Chi è Francesco Laddaga, candidato presidente del centrosinistra nel Municipio VII

Nato nel 1977 a Cinecittà è cresciuto nello stesso quartiere, dove ha incontrato e ppi sposato Federica. Dalla loro unione, sempre a Cinecittà, è nato Lorenzo sei anni fa.

Una laurea in Archeologia e un Dottorato di Ricerca all’Università di Roma “Tor Vergata”, dove per alcuni anni é stato ricercatore precario. Oggi é presidente di una cooperativa archeologica che opera nella gestione e valorizzazione dei Beni Culturali.

La passione politica è stata per Laddaga lo sbocco dei tanti anni di vita parrocchiale al Quadraro come animatore di gruppi di adolescenti, nonché dell’attività di animazione sociale del quartiere tramite l’Associazione Culturale “Agorà”. Da questa ventennale esperienza, dichiara di aver appreso il valore della collaborazione nel dialogo e nel rispetto reciproco e l’importanza di mettere in gioco le proprie capacità per migliorare la realtà che ci circonda.