Catasto del verde, il municipio VII fa da apripista: è il primo a informatizzarlo

Quante sono le aree verdi, dove si trovano e quali sono le essenze che ospitano? Per rispondere a domande come queste è necessario approntare uno strumento, il catasto del verde, di cui poche amministrazioni dispongono.

La digitalizzazione del catasto

A Roma c’è un ufficio apposito dedicato a fornire informazioni su giardini e parchi. Ma i dati che raccoglie e cataloga sono ancora fermi allo stadio “cartaceo”. Al massimo sono raggruppati su file excel. Nel municipio VII, il più popoloso della Capitale, si sta cercando di andare oltre e, per quanto riguarda il verde, di avviare un processo di digitalizzazione. Perché, da Morena a San Giovanni, sono oltre 100 le aree verdi gestite direttamente dall’ente di prossimità, ed occorreva fissarle in maniera dettagliata. Perché è su esse che sono presenti aree gioco da manutenere, arredi da curare, prati da sfalciare e tenere in ordine.

Le aree verdi nel municipio più popoloso

“Quando siamo arrivati non sapevamo bene neppure quante fossero le aree assegnate al municipio VII – ha spiegato l’assessora all’ambiente Estella Marino – sapevamo che erano una trentina e, tuttavia, mancava anche un semplice elenco. Con una prima direttiva di giunta abbiamo quindi deciso di approvare il decentramento su questi 30 siti. Poi però, sapendo che ce ne stavano per consegnare altri 70, ci siamo posti il problema di non farci cogliere impreparati”. Ed è stato così che, l’ente di prossimità, ha mosso i primi passi utili a comporre il “catasto digitale del verde”.

Il municipio che fa da apri-pista

“Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Matteo, uno studente della facoltà agraria di Pisa. Sapendo che doveva fare un tirocinio, gli abbiamo proposto di dedicarlo alla costruzione di un catasto municipale – ha spiegato Estella Marino – ha così mappato sul GIS le nostre 129 aree verdi. Abbiamo inoltre scoperto che anche il comune stava per avviare l’informatizzazione del sistema e, pertanto, abbiamo predisposto il nostro GIS in modo che potesse dialogare con quello capitolino, di prossima realizzazione. Il municipio VII in sostanza ha fatto da apripista nei confronti della stessa amministrazione centrale: i due sistemi poi potranno funzionare in modalità integrata.

Il catasto delle alberature

Le 129 aree verdi, con il decentramento amministrativo passate alla gestione del municipio, si sommano ai giardini di 150 scuole ed a quelli d’una ventina di centri anziani. In tutto, quindi, si parla di circa 300 aree verdi digitalmente mappate e di competenza municipale. Ci sarà poi da aggiornare il catasto informatico delle alberature. Ma si tratta appunto di un aggiornamento, al netto dei tagli che sono stati effettuati negli ultimi mesi. Tempi per ottenere l'upgrade? "Sarà pronto dopo l’estate" fanno sapere da Cinecittà. Anche questo andrà ad integrarsi con l’equivalente strumento informatico su cui, il Campidoglio, ha dichiarato di star lavorando.