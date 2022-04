Parco degli Acquedotti: asfaltato (male) viale Appio Claudio

Continuano a destare curiosità i lavori che interessano viale Appio Claudio. Sulla strada sono in corsi interventi di riqualificazione che serviranno a migliorarne la percorrenza.

Il tratto contestato

Dopo le polemiche sui ritardi prima e sui materiali scelti poi per la “porta d’ingresso al parco” arriva la segnalazione di un intervento quantomeno discutibile nell’area interna all’area verde. Questa volta le operazioni che vengono contestate si trovano nella porzione di viale Appio Claudio che si sviluppa raccordando due tunnel, sopra i quali transitano la ferrovia.

Un vuoto sospetto

La ditta che doveva rifare il manto stradale, una volta steso il nuovo tappetino, ha tralasciato di effettuare l’intervento su un lato della via. Motivo? Non è chiaro. La rientranza è lunga diversi metri e lascia il sospetto che, nel punto in cui il tappetino non è stato posato, potessero esservi parcheggiate delle auto.

La promessa del municipio VII

Il presidente della commissione mobilità Marco Poli, informato da Romatoday di questa anomalia, ha contattato il presidente municipale Laddaga, che detiene la delega sulla mobilità nel territorio. “Mi ha confermato – ha spiegato Poli – che questi lavori sono stati eseguiti negli ultimi giorni e fanno parte dello stesso appalto di rifacimento di viale Appio Claudio. Ovviamente – ha aggiunto il presidente della commissione mobilità – abbiamo convenuto sul fatto che controlleremo l’anomalia evidenziata dalla foto”.