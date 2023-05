Scritte offensive contro la sede del PD a Capannelle

Continuano le azioni di vandalismo verso le sedi del Partito Democratico nella Capitale. Dopo Monteverde e Laurentino, nuove scritte offensivo sono apparse nella sede del PD di Capannelle.

"PD mer**" è la scritta apparsa la nella giornata di domenica 14 maggio sulla saracinesca del circolo del Partito Democratico. Alle scritte offensive è arrivata la replica consigliere e consiglieri del Partito democratico in Campidoglio che in una nota fanno sentire la proprio vicinanza ai militanti del circolo. Questo il messaggio: "Vogliamo esprimere la nostra solidarietà a iscritte e iscritti, ai giovani militanti e alla segretaria del Circolo PD di Capannelle. I soliti ignoti hanno imbrattato la sede con scritte ingiuriose. Attaccano gli ideali democratici e i luoghi di confronto e dialogo sul territorio, ma non ci fanno paura. Andiamo avanti uniti per Roma".

Sulla propria pagina Facebook, il circolo colpito ha pubblicato la foto e il seguente messaggio: "La nostra sezione. I soliti poracci del quartiere. Soliti. Poracci. Soli. Andiamo avanti!".