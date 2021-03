Statuario, niente skate park nel parco: arrivano gli alberi. Raggi: "Da oggi è ancora più bello"

Sì alla riqualificazione dell’area verde e no allo skate park. Il Campidoglio ha dato seguito alle proprie intenzioni e, nel giardino di via del Calice, sono partite le prime piantumazioni.

Il parco caro alla Sindaca

“E’ un parco che conosco molto bene: si trova proprio davanti alla casa dove abitavano i miei nonni. Ho ripensato a quando venivo qui da piccola a trovarli. E di come il quartiere si sia trasformato negli anni -ha commentato la Sindaca a margine di un sopralluogo effettuato il 17 marzo nell’area verde dove i giardinieri stavano procedendo a mettere a dimora i primi alberi - Da oggi questo parco è ancora più bello”.

Cosa prevede la riqualificazione

Non ci saranno soltanto le nuove essenze arboree. Il progetto di riqualificazione, infatti, prevede che sia “implementata l’area ludica con l’introduzione di giochi inclusivi” per i bambini con disabilità. Sarà installato un impianto di illuminazione, valorizzato l’ antico abbeveratoio lì presente e si procederà anche alla rimozione delle ceppaie ed alla sostituzione delle panchine rotte.

La bocciatura del Campidoglio

L’intervento si discosta, quindi, da quanto aveva proposto il municipio che puntava anche alla realizzazione di uno skate park. La sua creazione, contestata da alcuni residenti, era stata sottoposta anche ad un referendum virtuale, a cui avevano preso parte 500 abitanti. Il 58% si era dichiarato favorevole all’impianto per lo sport rotellistico ma, il Campidoglio, ha valutato che quella struttura “non era coerente con l’attuale configurazione del parco”.

Niente skate park

L’avvio delle piantumazioni è stato salutato con soddisfazione anche dalla sezione PD Capannelle che aveva sostenuto le proteste di quanti non volevano lo skate park in via del Calice. La riqualificazione di quell’area verde “era stata chiesta a gran voce del PD che si auspicava si mettesse un freno alla progettazione calata dall’alto. Così è stato ”hanno ribadito gli attivisti del circolo di zona. Niente impianto per gli sport rotellistici. Il piccolo parco, rara area verde nel quartiere di Statuario, mantiene pertanto la sua vocazione di giardino pubblico.