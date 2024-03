Guide d’eccezione nel parco dell’Appia Antica: gli alunni spiegano l’archeologia ai nonni

All’incrocio con via di Capannelle, tra il V e VI miglio della via Latina, ci sono i resti imponenti di un edificio romano. Sono quelli della villa dei Sette Bassi che, dopo quella dei Quintili, rappresenta la seconda più grande tra le ville del suburbio romano. Un complesso che gli alunni della scuola primaria Gianni Rodari hanno deciso di adottare e di raccontare ai propri nonni vestendo, per un giorno, i panni delle guide archeologiche.

La medaglia d'oro ricevuta da Mattarella

Il plesso di via Niobe, dell’Istituto comprensivo Gianni Rodari, da un paio di anni sta lavorando all’iniziativa “adotta un monumento”. “Hanno studiato il sito, realizzato un video e per questo sono arrivati primi nell’iniziativa organizzata dalla presidenza della Repubblica, da cui hanno ottenuto anche un’onorificenza, la medaglia d’oro stellata” ha spiegato il minisindaco del municipio VII Francesco Laddaga che, a sua volta, lo scorso dicembre li ha premiati con “l’Acquedotto d’oro”.

Forti delle informazioni acquisite, gli alunni hanno deciso di coinvolgere anche le proprie famiglie, portando nel parco dell’Appia Antica genitori e, soprattutto, i propri nonni. “Hanno organizzato una visita alla villa facendo così in modo che, una delle ricchezze archeologiche del nostro territorio, venisse tramandata da una generazione all’altra, ma a partire dai nipoti” ha raccontato il minisindaco. All’iniziativa, che nella mattinata di sabato 23 marzo ha visto la partecipazione del parco archeologico dell’Appia Antica e dell’università di Tor Vergata, hanno aderito decine di residenti.

La villa dei Sette Bassi

Dalla scuola di via Niobe, il plesso di Morena, è così stato completato un percorso che ha portato tanti residenti del territorio ad appassionarsi di un complesso, quello dei Sette Bassi, che si sviluppava intorno ad un grande giardino, in cui è ancora possibile riconoscere zone residenziali, un acquedotto ed un tempietto. Un sito quindi meno frequentato dalle classiche rotte turistiche ma, non per questo, meno prezioso.

“Le giovani generazioni che fanno scoprire i tesori del nostro territorio ai propri famigliari ci è sembrata, da subito, una bella iniziativa, da sostenere. Anche perché quegli alunni, da grandi, ricordando quest’esperienza, resteranno sensibili all’importanza che ha il nostro patrimonio archeologico e culturale – ha commentato Laddaga – Siamo grati quindi all’istituto comprensivo che ci ha coinvolto e per questo non possiamo che fare i nostri complimenti alla dirigente scolastica, agli insegnanti ma soprattutto agli studenti che hanno partecipato”.