Appia Antica, da simbolo di deturpazione a patrimonio pubblico: la storia a lieto fine del Mausoleo di Sant’Urbano

Il Mausoleo di Sant’Urbano, dopo un lungo oblio, torna nella disponibilità del patrimonio pubblico. Dopo appena tre anni è stato completato l’iter di riacquisizione del prezioso complesso sepolcrale.

Dove si trova

Il sepolcro, una tomba monumentale in laterizio, conserva ancora mura alte dieci metri con abside e nicchie laterali. Situato al IV miglio dell’Appia Antica, si trova a circa 15 minuti a piedi dalla Villa dei Quintili ed a venti minuti dal più noto mausoleo di Cecilia Metella. Il complesso deve il suo nome al martire cristiano le cui spoglie, secondo la tradizione, grazie alle devota matrona Marmenia, trovarono posto all'interno del monumento.

Gli abusi

Il complesso sepolcrale, per anni, ha subito significativi abusi. Tra questi spicca la creazione di un forno a legna la cui esistenza è documentata anche nelle fotografie in bianco e nero scattate nel secolo scorso. D'altra parte, per poter perfezionare l’acquisto fanno sapere dal Mibact, “è stato necessario concordare con la proprietà consistenti lavori di ripristino che hanno portato ad eliminare le manomissioni realizzate nel corso degli anni all’interno dell’area. Si trattava di strutture addossate al monumento o realizzate nei suoi pressi per usi impropri che ne compromettevano il valore”.

Un luogo ancora da raccontare

”Il Mausoleo è diventato negli anni un simbolo della deturpazione e degli abusi che in questa zona erano impunemente perpetrati a danno dei beni culturali nonostante le innumerevoli denunce di tanti intellettuali tra i quali voglio ricordare Antonio Cederna” ha ricordato Simone Quilici, il direttore dell’Ente Parco dell’Appia Antica. Averlo recuperato consentirà “non solo di poter studiare a fondo l'edificio” ha spiegato Quilici, ma anche “di restaurare e restituire alla cittadinanza e alla fruizione pubblica un nuovo spazio verde, in uno dei tratti più suggestivi della via Appia Antica: un luogo davvero spettacolare che ha ancora molto da raccontare”.

Fine delle deturpazioni

Soddisfazione per l’acquisizione è stata espressa ad ogni livello istituzionale. Per il ministro Dario Franceschini ha rappresentato un “importante passo verso il pieno recupero al patrimonio pubblico del più importante complesso archeologico dell'Appia Antica rimasto in mani private”. Apprezzamenti per il risultato ottenuto sono stati espressi anche dal presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri che, a sua volta, ha ricordato come questo complesso abbia “per anni rappresentato un simbolo di quanto è stato deturpato e sottratto all'interesse pubblico”.