Ippodromo Capannelle, fumata bianca: il Campidoglio lascia l’impianto al vecchio gestore

HippoGroup può essere inserita nell’elenco delle società accreditate per le gare sportive. Il ministero, che aveva atteso la decisione del Campidoglio, può predisporre un nuovo decreto perché l’azienda, a cui Roma Capitale aveva negato la proroga della concessione, potrà continuare a gestire l’ippodromo.

Un summit decisivo per il futuro di Capannelle

Nel tardo pomeriggio del 20 dicembre si è svolto in Campidoglio un vertice che è risultato decisivo per il destino dell’impianto sportivo. All’incontro hanno preso parte i vertici di HippoGroup, l’assessore allo sport Alessandro Onorato, il capo di Gabinetto Alberto Stancanelli, il capo segreteria del sindaco ed il dipartimento sport. Un confronto di qualche ora ha permesso d’individuare la formula che consentirà, all’ippodromo di Capannelle, di continuare ad ospitare le corse dei cavalli anche nel 2024.

HippoGroup diventa custode e gestore temporaneo

“Abbiamo raggiunto l'accordo con HippoGroup per garantire la continuità dell'ippica romana nell'ippodromo delle Capannelle – ha annunciato l’assessore allo sport Alessandro Onorato – La società sarà custode e gestore temporaneo per la stagione 2024, nelle more della definizione della nuova concessione” dell’impianto che è di proprietà comunale.“Abbiamo individuato questa soluzione in sintonia istituzionale con il Ministero dell'agricoltura che potrà così inserire l'impianto romano nei calendari nazionali del trotto e del galoppo confermando l'accesso ai finanziamenti pubblici”.

I finanziamenti pubblici che il ministero garantisce

I finanziamenti pubblici non sono un aspetto secondario della vicenda visto che, il ministero a cui dal 2013 compete la certificazione delle scommesse sui cavalli, “eroga una sovvenzione annua di 5,7 milioni di euro a favore dell’ippodromo che, unitamente ai premi, rappresenta la principale componente a sostegno delle attività ippiche nello storico impianto romano” aveva recentemente ricordato il sottosegretario La Pietra. La soluzione individuata consente di mantenere il finanziamento pubblico ed anche di inserire l’impianto nel calendario nazionale degli eventi.

Un sospiro di sollievo per l'ippica romana

Soddisfazione è stata espressa anche dall’amministratore delegato di HippoGroup Elio Pautasso. La soluzione individuata, ha spiegato, consiste in “un accordo di custodia e gestione dell'impianto a noi affidato per tutto il 2024, naturalmente solo per quanto riguarda l'ippica e le attività connesse, nelle more dell'espletamento di una procedura di un'evidenza pubblica per l'affidamento di una nuova concessione – ha spiegato Pautasso – Siamo soddisfatti perchè l'ippica romana può finalmente tirare un sospiro di sollievo, la stagione 2024 si svolgerà regolarmente”. La fumata bianca consentirà agli appassionati di corse di poter seguire le gare di galoppo e trotto anche nel prossimo anno ed alle maestranze, centinaia sono le famiglie che lavorano nell’ippodromo, di mantenere il proprio posto di lavoro.